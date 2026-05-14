川習會10點登場！對台灣影響與經濟攻防等6大重點議題整理

美國總統川普與中國大陸主席習近平今天上午10時會面，這是相隔九年後再有美國總統訪問中國大陸。川普本次訪陸三天兩夜，重頭戲就是今天的川習會。

川習會 主要行程時間

川普昨天晚間搭機抵達北京，大陸國家副主席韓正接機，規格是史上最高。今天大陸將在北京人民大會堂正式歡迎川普，隨即在10時舉行川習會，外界預料台灣議題、伊朗戰事以及美中貿易將是重點項目。

在上午川習會後，下午習近平將陪同川普訪問天壇，上一次川普訪問北京時參訪故宮，此次參訪天壇，兩者都是極具中國意向的指標性景點。晚間則是舉辦國宴，宴請川普一行人。這次美國第一夫人梅蘭妮亞沒有陪同川普出訪，因此習近平沒有以家宴款待川普。

雖然川習會的重頭戲是在今天，但明天可能才是此次川普訪陸要獲得實質進展的一天。明天上午習近平要與川普茶敘，之後舉行工作午餐，結束後川普就將返回美國。

川習會行程表。

川習會 台灣、伊朗戰爭、關稅等6大焦點議題

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平預計今日上午在北京舉行峰會，台灣、伊朗戰爭、關稅、稀土、AI與中國採購承諾等議題，料將成為這次川習會的關鍵議程。

川普對台論述與軍售立場

台灣議題是美中最敏感且可能引發衝突的議題之一。北京希望美方對台灣的論述從「不支持台獨」轉向更強硬的「反對台獨」。美方官員稱，這次峰會預料不會改變對台政策。不過，川普已表示會與習近平討論對台軍售，此舉可能違背美國前總統雷根時期對台六項保證中，在美國對台軍售一事上不事先徵詢北京的長年外交慣例。

尋求中國協助施壓伊朗與俄羅斯

伊朗戰爭已成為美中新的緊張焦點。川普面臨結束伊朗戰爭與能源危機壓力，而油價飆升與伊朗石油出口受阻，也讓中國有動機推動停火。

彭博指南，川普料將要求習近平說明中國與伊朗的關係，包括中國購買伊朗石油、對伊朗提供外交支持，以及美方質疑北京對德黑蘭的潛在軍援。

另外，川普政府近期制裁中國獨立民營煉油廠，試圖重創伊朗經濟；北京則啟用國內政策保護中國企業，要求業者無視美國制裁，且要求美方不要把伊朗停火破局責任「甩鍋」給中國。

紐時指，川普可能尋求北京協助施壓俄羅斯，使烏克蘭戰爭走向外交談判。

美國調降對中關稅空間有限

美中去年10月達成貿易休兵，但雙方關稅仍未取消，料將尋求延長這段休戰期。

不過，川普關稅近月因美國法院裁決多次變動，原本20%的對中關稅與後續新增的全球10%關稅，都先後遭法院判定違法。川普政府已提出上訴，並準備透過新的貿易案件另行加徵關稅，包括涉及強迫勞動與工業生產的調查。

紐時指中方將在會談中爭取降低關稅，但美國降稅空間有限，因為若中國適用稅率低於其他國家，恐被視為對美國最大貿易對手過度讓步。

中國採購承諾成川習會可能成果

川普政府希望中國比照日本、南韓，透過投資美國或擴大採購美國商品回應貿易要求，川習會可能促成中國承諾購買波音客機、農產品、能源等。

美方這次聚焦「5B」：波音（Boeings）、大豆（beans）、牛肉（beef）、貿易委員會（Board of Trade）與投資委員會（Board of Investment），盼把美中貿易往來制度化，特別是恢復並擴大中國對美國農產品採購。不過，投資談判進展較慢，中方目前尚無大型對美投資新計畫。

稀土供應是川習會攻防焦點

中國掌握全球稀土與稀土磁鐵生產主導權，是北京對華府的重要籌碼。

美國希望確保穩定取得稀土及其他受中國出口管制的材料，但即使去年10月協議後稀土貿易量回升，仍低於管制前水準。

紐時指川普政府預料將要求中國放寬管制，並延長稀土出口許可期限。彭博報導，美國要削弱中國在稀土開採與加工上的主導地位，可能還需要數年時間。

北京則不太可能放棄稀土籌碼，雖推動一般許可證簡化審批，但全球買家仍抱怨核准速度緩慢，實際效果仍不明朗。

擬設立溝通機制對話AI問題

川習可能討論建立定期溝通機制，持續協商AI相關問題。

美方料將提出對中國AI發展的疑慮，尤其擔心中國開發者利用美國先進AI平台輸出，以低成本訓練或打造競爭系統，因此白宮已採取措施防堵「對抗性蒸餾」（adversarial distillation），即防堵各種違規洗模型作法。

雙方在市場准入、AI企業交易與高階晶片出口上也存在摩擦。中國不滿美國限制輝達等先進晶片輸中；且在美方允許輝達對中出售H200晶片後，北京至今仍未採購。美方則關注中國限制外國企業接觸中國AI技術與市場。