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川習會在即 巴西媒體關注美中經貿合作

中央社／ 聖保羅13日專電

美國總統川普與中國國家主席習近平今天將在北京會晤。巴西媒體分析，美中高層正籌備重啟經貿合作，若談判順利，美國大豆、原油等產品有望重新打入中國市場，巴西近年的出口優勢將面臨挑戰。

CNN巴西新聞網等媒體報導，推動美企重新進入中國市場，將是川普（Donald Trump）與習近平的會談焦點之一，尤其在石油、天然氣與農產品領域。若美中達成協議，巴西近年在中國市場的出口優勢恐遭削弱。

自2025年美中貿易摩擦升高以來，中國暫停自美國進口原油與大豆，巴西因此受惠，出口量屢創新高。然而，若美中達成新協議，美國農產與能源可能重返中國市場，巴西在這些領域的競爭壓力勢必加劇。

值得注意的是，在稀土資源方面，美國若未能與中國達成理想協議，巴西可能成為替代供應來源。巴西擁有全球第2大稀土儲量，有望吸引美國投資，提升產業鏈附加價值。

另一方面，最新公布的通膨數據顯示，巴西、美國與中國均面臨物價再度升溫的壓力。中東戰事推升油價，加上供應鏈受阻，使得市場對降息的期待減弱。

巴西在此環境下，雖受惠於石油出口，但仍存在財政風險與持續的服務業通膨。專家預估巴西今年通膨率恐達5.5%，高於央行目標區間，基準利率可能維持在13%以上，顯示貨幣政策仍難鬆綁。

巴西媒體分析，巴西面臨雙重挑戰，一方面需應對全球通膨與高利率環境，另一方面則須在美中角力下守住在中國市場的既有優勢。未來巴西能否化危機為轉機，將取決於其在能源、農業與戰略資源上的靈活布局。

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