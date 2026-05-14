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川習會在即 盧比歐：美國希望說服中國勸阻伊朗

中央社／ 空軍一號13日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐今天在空軍一號上接受福斯新聞（Fox News）專訪時表示，美國希望說服中國在勸阻伊朗方面扮演更積極角色，使伊朗停止其在波斯灣的行動。

盧比歐（Marco Rubio）指出：「中國的船隻被困在波斯灣...一艘中國貨輪上週末遭到攻擊。我確信伊朗並非故意，但確實發生了。因此，這些中國船隻才會困在該處。」

他提及：「這是極大的不穩定來源。由於亞洲高度依賴這些海峽進行能源運輸，這對亞洲穩定的威脅可能比世界其他任何地區都更嚴重。」

盧比歐還說：「解決此事符合（中國的）利益。我們希望說服他們扮演更積極角色，促使伊朗停止在波斯灣的當前作為及企圖。」

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