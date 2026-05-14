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貝森特、何立峰磋商 放寬非敏感商品管制

聯合報／ 記者陳湘瑾、編譯高詣軒／綜合報導
大陸國務院副總理何立峰（右）與美國財政部長貝森特（左）十三日在韓國舉行中美經貿磋商，圖為正式會談前兩人握手合照。（新華社）
大陸國務院副總理何立峰（右）與美國財政部長貝森特（左）十三日在韓國舉行中美經貿磋商，圖為正式會談前兩人握手合照。（新華社）

川習會」登場前，美國財政部長貝森特與大陸國務院副總理何立峰十三日在首爾展開會談，雙方歷經約三小時磋商後，結束本輪貿易談判。路透報導，美中預料將就非敏感商品的貿易管控機制取得進展，前提是不觸及國安紅線。

新華社報導，雙方以兩國元首重要共識為指引，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就解決彼此關注的經貿問題和進一步拓展務實合作進行了坦誠、深入、建設性的交流。

熟悉川普政府目標的人士說，預料美中「貿易委員會」將由一項削減貿易壁壘的框架協議啟動，對象將是雙方各選定的三百億美元商品，但暫不清楚川習是否將親自界定這些商品，還是將在後續美中會晤敲定。

上述計畫的輪廓尚不清楚，但一個明顯轉變是美國不再要求北京從其國家主導、出口導向的經濟模式，轉為更類似美國的消費驅動、市場導向型態。

韓聯社報導，貝森特和何立峰十三日十二時卅分左右在仁川國際機場貴賓室會晤，當地時間下午三時五十分左右結束。美方官員表示，美中雙方預計在北京峰會上，同意建立促進雙邊貿易與投資的論壇。北京希望美國放寬先進半導體的出口限制，並對一項限制關鍵晶片製造設備出口至中國的法案表達關切。

川普昨晚抵達北京後，中國貿促會新聞發言人表示，中國貿促會歡迎美國工商界代表隨同川普來華訪問。中美務實合作空間廣闊、潛力巨大。期待在兩國元首的戰略引領下，中美工商界進一步深化交流合作。

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