最後一刻 川普叩黃仁勳上機

美國總統川普專機空軍一號十二日在降落阿拉斯加州加油時，輝達執行長黃仁勳被白宮記者目擊登機，隨同川普前往中國進行國是訪問。不久後，川普發文證實消息，同時點名多名隨行商界巨頭，並預告川習會第一件事將請求中國國家主席習近平「開放」中國市場，「讓優秀人才協助中國更上層樓」。

多家外媒十一日報導，川普此次訪中，黃仁勳並未列入受邀名單。

川普稍早在真實社群發文，駁斥「輝達偉大的黃仁勳未受邀」是錯誤報導。他說：「事實上，黃仁勳現在就在空軍一號上，除非我請他下機，這絕對不可能。」

川普說，不只黃仁勳，還有許多商界巨頭同行，包括特斯拉執行長馬斯克、蘋果執行長庫克、波音執行長歐特柏格等十多人。

川普寫道：「這群人隨行前往偉大的中國，屆時，我將請求非凡的習近平主席『開放』中國，讓這些優秀的人才施展魔法，協助中華人民共和國更上層樓！」

川普說：「我承諾，我們數小時後會面，這將是我提出的第一項要求。我從未見過或聽過任何主意，比這個構想更有利於美中兩個不可思議的國家！」

路透報導，川普是在看到媒體報導黃仁勳沒有受邀後，十二日最後一刻打電話給黃仁勳，邀他加入訪中行程。黃仁勳隨後趕往登機。

香港南華早報報導，黃仁勳最後一刻搭上空軍一號，更像是黃仁勳積極遊說的結果，不代表華府輸中高階晶片管制的立場轉向。川習談判桌上仍有一項攸關輝達的關鍵議題，即輝達H200晶片在中國市場的命運。美國准許輝達有條件對中出售H200以來，北京並未採購。

報導引述研究機構龍洲經訊分析師卡瓦賈表示，黃仁勳臨時加入反映他「遊說努力」成果，而非華府轉向。卡瓦賈指出，科技出口管制是複雜且政治敏感的項目，不太可能在一場峰會期間取得重大突破。北京幾乎肯定會提出科技管制問題，但華府撤回限制的可能性仍低。