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防長隨行 伊朗戰爭、對台軍售成焦點

聯合報／ 編譯田思怡周辰陽／綜合報導

美國總統川普這次訪問中國大陸，國防部長赫塞斯同行，這是一九七二年尼克森訪問大陸以來，美國總統訪中首次有國防部長隨行，顯示伊朗問題仍是此行討論重點，外傳川普可能用對台軍售交換中國協助結束伊朗戰爭，恐怕也不是空穴來風。

赫塞斯十二日隨川普啟程前往大陸，川普與習近平預定十四日和十五日在北京會面。此行也是赫塞斯上任以來首度訪問大陸，而上次美國國防部長訪問大陸是在二○一八年。

南華早報報導，美國國防部長通常單獨訪問大陸，赫塞斯此行正值美國與伊朗發生軍事衝突，荷莫茲海峽遭伊朗挾持之際，有超過六成美國民眾不滿川普發動伊朗戰爭。

美伊和談僵持不下，深陷泥淖的川普急於脫身，冀望北京能對伊朗施壓。

川普也表示他將與習近平討論美國對台軍售，由於中方堅決反對美國出售武器給台灣，因此，外界不免聯想，交易導向的川普可能會在對台軍售上讓步，交換中國在伊朗問題上鼎力相助。

紐約時報說，習近平可能說服川普延後批准或最終減少對台軍售。川普政府在二○二五年底批准一一○億美元的對台軍售案，另外一項總值約一四○億美元的軍售案正等候川普批准，他已拖延了幾個月。

赫塞斯十二日在眾院撥款委員會國防小組聽證會上被問到，目前一些對台軍售案遭擱置，川普尚未授權，最新進度為何？他回答說，總統即將出訪，他將隨行，對台軍售相關議題將由總統本人決定。

美國國務卿魯比歐在參議員任內友台反中立場鮮明，是台灣的盟友，他可能反對美國改變對台政策，但他是否能影響川普，還很難說。

反觀赫塞斯與台灣沒有淵源，他將伊朗視為美國頭號敵人，並訴諸宗教，喊出「奉耶穌基督之名」打贏伊朗戰爭。

目前不清楚赫塞斯此行是否會與中國國防部長董軍會面，兩人曾在二○二五年十月在馬來西亞的東協國防部長擴大會議上碰面。赫塞斯當時對董軍說，美國無意挑釁。董軍則表示，「我們希望美方把不遏制中國、不尋求發生衝突的表態落實到行動上」。

不到兩個月後，美中高級國防官員在華府會面，這是雙方恢復軍事交流的最新跡象。赫塞斯這次訪中是否會促成雙方加強軍事高層交流，還有待觀察。美中軍事對話之前因北京抗議時任美國眾院議長裴洛西於二○二二年八月訪問台灣，一度中斷一年多。

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川普是一個充分發掘對手潛能的天才－－是的，發掘對手反制自己的潛能。在伊朗戰爭之前，伊朗政權還沒有充分意識到，自己可以通過封鎖荷莫茲海峽扼住全球經濟的咽喉。同樣，當川普去年宣稱要對中國商品徵收逾140%的關稅，中國才真正發現稀土這張牌究竟有多厲害－－當習近平在2025年4月和10月兩度威脅限制稀土出口，川普都選擇了讓步媾和，而非升級對抗。

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