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鄭麗文：川普若反台獨 合乎國民黨立場

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

國民黨主席鄭麗文近日接受日本「讀賣電視台」專訪，被問及若美國總統川普川習會中表達「反對台獨」立場時，鄭麗文表示，「如果川普表達了，重申一個中國政策及反對台獨的立場，這完全合乎國民黨的立場」。

鄭麗文也說，至於川普會不會進一步強化他的立場，從不支持到反對台獨，「有待觀察」。

此外，鄭麗文接受英國主要新聞頻道Sky News專訪時指出，川普最在乎的是美國國家利益，「我不希望台灣成為大國博弈的籌碼，這是為什麼我先到北京的原因」。

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