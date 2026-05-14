中共駐美大使謝鋒：台灣問題 是美中最大障礙

美國總統川普正出發訪問北京前，中國駐美國大使謝鋒接受獨家專訪，他重申台灣是中國領土不可分割的一部分，並表示中國反對美國與台灣之間的官方互動或軍事採購，是很自然的一件事。

謝鋒呼籲，美方應該支持一中原則，並對中美三個聯合公報採取具體行動，盡早做出對的選擇，解決中美關係之間最大的障礙，也就是台灣問題，並開放更大的空間來發展雙邊關係。

謝鋒表示，台灣問題是個可能拖累兩國陷入對立和衝突的負擔。

至於川習會，是否會簽署被稱為「美中第四公報」的新政治文件。紐時報導，白宮官員表示，到本周結束時，可能根本不會有任何公報。