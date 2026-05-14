聽新聞
0:00 / 0:00

學者看川習會：反台獨宣示 北京會一路鋪陳

聯合報／ 記者張文馨賴錦宏、編譯周辰陽／台北報導

川習會將登場，美國在台協會（ＡＩＴ）前處長、卡內基和平基金會傑出學者包道格表示，會前的討論比較聚焦在經貿，北京方面似乎認為，可在台灣議題贏得川普的讓步，他希望華府可善用台灣議題的敏感性，鼓勵中國大陸更加直接地與台灣對話。政大國關中心研究員嚴震生預期，川普會以貿易為重，川習今年預計有四次見面機會，他預估北京會一路鋪陳，包含推動反軍售、反台獨的政策宣示，但這些目標不太可能一次就達到。

包道格表示，陸方似乎認為川普政府比較有弱點，所以北京持續對華府施壓希望能取得川普讓步。

嚴震生表示，川普此行著重效果最大化，且必須在美國期中選舉前發酵，相信這次川習會的優先順序還是會以貿易為重，此外，川普應該會認為台灣對美軍購有助美國經濟發展，對此不太會讓步。

我駐加拿大前代表龔中誠分析，伊朗問題若不能善了，川普姿態會更低，研判川普在台灣議題向北京妥協的可能性更高，舉凡第四公報、反對台獨或暫停對台軍售等，都不能排除。

上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群表示，不認為習近平會親自要求川普使用「反對」台獨的措辭。因為川普知道北京的期待，若由習近平親自提出要求，反而需要進行交換。

川普 習近平 川習會 川習

延伸閱讀

川習會將登場 分析：伊朗情勢增添北京談判籌碼

川習會上桌 支持者憂台灣成為菜單

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

中國可能端出巨大報價？學者：台憂被美交易有道理

相關新聞

逾百人圍觀！川普車隊抵達北京四季酒店 現場畫面曝光「陣容壯盛」

美國總統川普專機在13日晚間19點50分左右降落在北京首都機場後，由大陸國家副主席韓正接機與歡迎，隨後川普驅車前往北京四季酒店下榻，現場圍觀民眾數百人，車隊極為壯盛，通過酒店前的路口就花了將近5分鐘。

川普空軍一號抵達北京！接機陣容曝光 預計明上午會晤習近平

美國有線電視新聞網13日報導，美國總統川普搭乘的空軍一號已降落在北京，預料將先接受簡短歡迎儀式。

睽違9年訪陸！川普車隊未到先爆人潮 下榻酒店路口擠滿圍觀民眾

美國總統川普今晚抵達北京訪問，大批民眾在他降落前就守候在他下榻酒店附近路口，只為一睹其風采與車隊。

川普前往四季酒店！大陸國家副主席韓正接機 規格備受禮遇

美國總統川普13日傍晚7時50分搭機抵達北京，由中國大陸國家副主席韓正、外交部首席副部長馬朝旭、駐美大使謝鋒等官員接機，規格備受禮遇。

德國之聲評論／川習會前夕 學者狠酸川普被耍2次：中共慣常模式

川普是一個充分發掘對手潛能的天才－－是的，發掘對手反制自己的潛能。在伊朗戰爭之前，伊朗政權還沒有充分意識到，自己可以通過封鎖荷莫茲海峽扼住全球經濟的咽喉。同樣，當川普去年宣稱要對中國商品徵收逾140%的關稅，中國才真正發現稀土這張牌究竟有多厲害－－當習近平在2025年4月和10月兩度威脅限制稀土出口，川普都選擇了讓步媾和，而非升級對抗。

川普不按牌理出牌 台灣不能單押美國

川習今會談，對台軍售議題放上中美元首談判桌，自詡「交易大師」的美國總統川普如何與中國大陸國家主席習近平過招，全球關注，麻煩的是，大家都不知道川普怎麼「交易」，川普的不按牌理出招，讓民進黨政府國安團隊也忐忑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。