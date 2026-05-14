國安人士：球不在手 台灣只能被動接招

川習會今登場，台灣議題上談判桌，北京方面是否要求美方公開表達「反對台獨」，或施壓限制對台軍售，成為焦點，我國安團隊密切關注。涉外人士說，美國政府官員不論是公開發言或非公開與我政府溝通，都一再表示美國對台政策不會改變，但「川普仍是最大的不確定因素」，球不在台灣手上，只能被動接招，更要持續注意的是中共後續對台施壓動作。

總統府昨未公開回應，國安人士則分析，美國的最重要目標就是「管理中國風險」，包含美中貿易衝突及降低中國在地緣政治上非和平擴張的風險。

國安人士指出，每一次的美中高層會見，北京一定提到台灣，一定要求美國停止對台軍售，但美方並沒有因此改變他們的國家安全戰略；這次川習會中，對台灣最大的風險，並不是川普，而是北京即將把上周五國民黨主導大幅刪減對美軍購這件事，以「台灣國會反對買武器，美國應該尊重台灣民意」為由，說服川普停止或減少對台灣的國防支持。

國安團隊研判，美方未必想談台灣，但中國方面一定會加入。外交部長林佳龍認為，習近平可能「糾纏」台灣議題。外交部政次吳志中上月接受彭博專訪表示，擔心川普可能在台灣議題上做出讓步，台灣正努力避免這種情況發生。

不過，涉外人士也指出，川習會前幕僚作業大多完成，美國長期的對台政策不會出現變化，但坦言「川普仍是最大的不確定因素」，川普會如何口語表述，我方會密切關注。據了解，我方評估確實無法完全預測川習會會發生什麼事，但政府密切關注做好因應、風險評估與危機預防，避免突發狀況發生。

國安局長蔡明彥提醒，要持續注意的是中共後續對台施壓的動作，除了手法樣態外，還有時間節點如川習會後、賴總統就職兩周年、下半年中共例行性軍演時程，十一月中國大陸擔任ＡＰＥＣ主席國等。