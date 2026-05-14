川普不按牌理出牌 台灣不能單押美國

川習今會談，對台軍售議題放上中美元首談判桌，自詡「交易大師」的美國總統川普如何與中國大陸國家主席習近平過招，全球關注，麻煩的是，大家都不知道川普怎麼「交易」，川普的不按牌理出招，讓民進黨政府國安團隊也忐忑。

國人最想問的，不外乎是如何確保川普不會拋棄台灣，也不會對台灣予取予求。從台積電赴美投資、關稅談判，到美方最新對台灣通過國防特別條例的指點，可看出民進黨政府努力親美，而美方態度曖昧，國安團隊最難預料的是川普如何出牌，川普成為川習會最大的不確定因素。

川習會登場前，川普就預告將談及對台軍售，這對台灣不啻是一記重擊，雖然民進黨政府強調，美方公開或私下均表示「美國對台政策不變」，但川普的預告已打破美國對台灣的六項保證，華府「對台軍售前不諮詢北京」的口頭承諾不再。

歷史明鏡印證，當台灣利益與美國利益一致時，華府會支持台灣；但當美中關係更重要時，台灣也可能成為談判籌碼。

川普在選總統期間，就要台灣為了安全交「保護費」，正式上任後，還多次斥台灣為晶片小偷，對於中共是否犯台的質疑，他只說「在他任內，習近平不會」，不願透露兩岸變局下美國的意向。川普的戰略模糊，來自於他的交易性格，不能排除川普為了交易到更大好處，隨口對台灣政策發表評論。

台灣必須戒慎恐懼，但絕不可能照單全收，否則就得滿足美方獅子大開口。可以確定的是，只要北京愈在意，在川普眼中台灣的價值就會愈高，這是超脫於經濟面以外的政治面價值。然而，民進黨政府慣性親美抗中，能不能通過川普任內一次又一次，拿著台灣議題吊著北京和台北雙方的考驗？

川習會最大的警訊，不是兩人談了什麼，而是再次提醒台灣：國際政治沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。台灣除了同時維持與區域國家的穩定互動，更重要的是，要建立兩岸風險管理能力，兩岸若長期完全失去政治溝通，只會讓台灣在美中博弈中更被動，要保護台海安全，避免淪為美中較勁對抗的籌碼。

川普不按牌理出牌，民進黨政府不能單押美國牌，因為，一旦川普開始打台灣牌，就是最危險的時刻。