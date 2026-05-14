聽新聞
0:00 / 0:00

川普專機昨抵陸 川習會今北京登場

聯合報／ 記者廖士鋒陳熙文、顏伶如、編譯高詣軒／綜合報導
美國總統川普（前左）昨天晚間飛抵北京首都國際機場，中國國家副主席韓正（前右）等人到場接機。（路透）
美國總統川普（前左）昨天晚間飛抵北京首都國際機場，中國國家副主席韓正（前右）等人到場接機。（路透）

美國總統川普十三日搭機抵達北京，十四日將與中國國家主席習近平會面，預計展開一個小時的雙邊會談，備受矚目的議題，預期將涉及兩國經貿、伊朗，也可能談及台灣問題。

川普於美東時間十二日搭乘空軍一號出發，陣容龐大，除了財政部長貝森特、貿易代表葛里爾等人外，國防部長赫塞斯也罕見陪同。這是自一九七二年美國前總統尼克森訪中以來，首次有美國總統帶著國防部長一起訪中。此外，美國國務卿魯比歐雖然曾兩度遭到北京祭出制裁，但此次仍隨川普前往。

重量級商界領袖隨行訪問

其餘隨行訪問名單，包括特斯拉執行長馬斯克、蘋果執行長庫克等多位重量級商界領袖，但到最後一刻仍在調整，輝達執行長黃仁勳臨時加入、在阿拉斯加與出訪團會合。不過，第一夫人梅蘭妮亞並未隨行。

美國空軍一號於十三日晚間約七時五○分抵達北京首都機場，由中國國家副主席韓正、中國駐美大使謝鋒、中國外交部副部長馬朝旭，以及美國駐中國大使龐德偉等人迎接。川普步出空軍一號、踏上紅地毯，接受小朋友獻花，以及中國青年和樂儀隊的列隊歡迎，隨後前往北京四季酒店。

此次川普由韓正接機，規格創下雙方關係下降以來首次。此前雙方關係融洽時，柯林頓一九九八年訪問北京，由時任國家副主席胡錦濤接機、二○○九年歐巴馬訪問北京時，則由時任國家副主席習近平接機。至於上次有美國總統訪問大陸是在九年前，當時為川普接機的是剛當選的中共政治局委員、國務委員楊潔篪。

據了解，川普預計十四日上午十時在人民大會堂參加歡迎儀式，並與習近平見面，兩人預計展開一小時的雙邊會談，下午將一起參觀天壇，晚間參加國宴。

川普：將與習長談伊朗問題

川普行前在白宮草坪對媒體談話說，「這是一趟令人興奮的旅程，很多好事將會發生」。川普表示，此行將與習近平針對伊朗問題展開長談，「我覺得他一直都表現得很好。我們有很多事情要討論，但我想伊朗並非其中之一，因為我們已經全面掌控伊朗」。

記者詢問是否將敦促習近平向伊朗施壓，川普說，「我們在伊朗問題上不需要任何幫助」。川普說，貿易才是這次峰會的核心議題。川普形容習近平「一直是我的朋友」，「一直是跟我們很處得來的人」。

美國財長貝森特與中國國務院副總理何立峰十三日在南韓仁川機場舉行川習會前經貿磋商，美官員表示，預計將在峰會上，建立促進雙邊貿易與投資論壇，中方也可望宣布採購波音公司飛機、美國農產品以及能源。

路透報導，美中預料將就非敏感商品的貿易管控機制取得進展，雙方可能各自界定價值約三百億美元商品，降低這些商品的關稅並相互銷售，前提是不觸及國安紅線。

美國駐北京大使龐德偉十二日說，預期川普與習近平將討論台灣，但美國對台政策不可能在川普訪問期間發生改變。

美國總統川普次子艾瑞克夫婦（前右、前左）十三日隨川普飛抵北京，後方依序是特斯拉執行長馬斯克、國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯、貿易代表葛里爾、輝達執行長黃仁勳。（法新社）
美國總統川普次子艾瑞克夫婦（前右、前左）十三日隨川普飛抵北京，後方依序是特斯拉執行長馬斯克、國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯、貿易代表葛里爾、輝達執行長黃仁勳。（法新社）

川普 習近平 川習會 川習

延伸閱讀

啟程赴北京 川普：將與習近平長談伊朗 訪中重點是貿易

川習會即將登場 白宮：美方會就伊朗議題施壓中國

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

川習會14日登場 美不希望因台灣議題拖慢談判

相關新聞

逾百人圍觀！川普車隊抵達北京四季酒店 現場畫面曝光「陣容壯盛」

美國總統川普專機在13日晚間19點50分左右降落在北京首都機場後，由大陸國家副主席韓正接機與歡迎，隨後川普驅車前往北京四季酒店下榻，現場圍觀民眾數百人，車隊極為壯盛，通過酒店前的路口就花了將近5分鐘。

川普空軍一號抵達北京！接機陣容曝光 預計明上午會晤習近平

美國有線電視新聞網13日報導，美國總統川普搭乘的空軍一號已降落在北京，預料將先接受簡短歡迎儀式。

睽違9年訪陸！川普車隊未到先爆人潮 下榻酒店路口擠滿圍觀民眾

美國總統川普今晚抵達北京訪問，大批民眾在他降落前就守候在他下榻酒店附近路口，只為一睹其風采與車隊。

川普前往四季酒店！大陸國家副主席韓正接機 規格備受禮遇

美國總統川普13日傍晚7時50分搭機抵達北京，由中國大陸國家副主席韓正、外交部首席副部長馬朝旭、駐美大使謝鋒等官員接機，規格備受禮遇。

德國之聲評論／川習會前夕 學者狠酸川普被耍2次：中共慣常模式

川普是一個充分發掘對手潛能的天才－－是的，發掘對手反制自己的潛能。在伊朗戰爭之前，伊朗政權還沒有充分意識到，自己可以通過封鎖荷莫茲海峽扼住全球經濟的咽喉。同樣，當川普去年宣稱要對中國商品徵收逾140%的關稅，中國才真正發現稀土這張牌究竟有多厲害－－當習近平在2025年4月和10月兩度威脅限制稀土出口，川普都選擇了讓步媾和，而非升級對抗。

川普不按牌理出牌 台灣不能單押美國

川習今會談，對台軍售議題放上中美元首談判桌，自詡「交易大師」的美國總統川普如何與中國大陸國家主席習近平過招，全球關注，麻煩的是，大家都不知道川普怎麼「交易」，川普的不按牌理出招，讓民進黨政府國安團隊也忐忑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。