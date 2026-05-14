川普專機昨抵陸 川習會今北京登場

美國總統川普十三日搭機抵達北京，十四日將與中國國家主席習近平會面，預計展開一個小時的雙邊會談，備受矚目的議題，預期將涉及兩國經貿、伊朗，也可能談及台灣問題。

川普於美東時間十二日搭乘空軍一號出發，陣容龐大，除了財政部長貝森特、貿易代表葛里爾等人外，國防部長赫塞斯也罕見陪同。這是自一九七二年美國前總統尼克森訪中以來，首次有美國總統帶著國防部長一起訪中。此外，美國國務卿魯比歐雖然曾兩度遭到北京祭出制裁，但此次仍隨川普前往。

重量級商界領袖隨行訪問

其餘隨行訪問名單，包括特斯拉執行長馬斯克、蘋果執行長庫克等多位重量級商界領袖，但到最後一刻仍在調整，輝達執行長黃仁勳臨時加入、在阿拉斯加與出訪團會合。不過，第一夫人梅蘭妮亞並未隨行。

美國空軍一號於十三日晚間約七時五○分抵達北京首都機場，由中國國家副主席韓正、中國駐美大使謝鋒、中國外交部副部長馬朝旭，以及美國駐中國大使龐德偉等人迎接。川普步出空軍一號、踏上紅地毯，接受小朋友獻花，以及中國青年和樂儀隊的列隊歡迎，隨後前往北京四季酒店。

此次川普由韓正接機，規格創下雙方關係下降以來首次。此前雙方關係融洽時，柯林頓一九九八年訪問北京，由時任國家副主席胡錦濤接機、二○○九年歐巴馬訪問北京時，則由時任國家副主席習近平接機。至於上次有美國總統訪問大陸是在九年前，當時為川普接機的是剛當選的中共政治局委員、國務委員楊潔篪。

據了解，川普預計十四日上午十時在人民大會堂參加歡迎儀式，並與習近平見面，兩人預計展開一小時的雙邊會談，下午將一起參觀天壇，晚間參加國宴。

川普：將與習長談伊朗問題

川普行前在白宮草坪對媒體談話說，「這是一趟令人興奮的旅程，很多好事將會發生」。川普表示，此行將與習近平針對伊朗問題展開長談，「我覺得他一直都表現得很好。我們有很多事情要討論，但我想伊朗並非其中之一，因為我們已經全面掌控伊朗」。

記者詢問是否將敦促習近平向伊朗施壓，川普說，「我們在伊朗問題上不需要任何幫助」。川普說，貿易才是這次峰會的核心議題。川普形容習近平「一直是我的朋友」，「一直是跟我們很處得來的人」。

美國財長貝森特與中國國務院副總理何立峰十三日在南韓仁川機場舉行川習會前經貿磋商，美官員表示，預計將在峰會上，建立促進雙邊貿易與投資論壇，中方也可望宣布採購波音公司飛機、美國農產品以及能源。

路透報導，美中預料將就非敏感商品的貿易管控機制取得進展，雙方可能各自界定價值約三百億美元商品，降低這些商品的關稅並相互銷售，前提是不觸及國安紅線。

美國駐北京大使龐德偉十二日說，預期川普與習近平將討論台灣，但美國對台政策不可能在川普訪問期間發生改變。