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陸官媒：中美關係回不到過去 主張合作才能相互成就

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
美國總統川普13日晚間抵達北京進行國是訪問。（美聯社）
美國總統川普13日晚間抵達北京進行國是訪問。（美聯社）

美國總統川普昨（13）日晚間抵達北京進行國是訪問。大陸官媒《人民日報》13日刊文提前定調，發表署名「國紀平」文章指出，中國不尋求取代美國，但將維護自身正當權益；重申台灣問題是中美關係最敏感核心議題，同時批評美方推動關稅戰與科技管制，主張中美合作才能相互成就。

這篇文章題為「中美關係回不到過去，但能夠有一個更好的未來」。「國紀平」是該報針對國際事務發表重量級評論署名。文章指出，中美打交道，最重要的是樹立正確戰略認知，要回答好中美「到底是對手還是夥伴」。

文章稱，中國不挑戰、不尋求取代美國，但要維護自身正當權益。面對關稅戰、貿易戰，中方堅守原則與底線，始終堅持推動中美關係穩定、健康、可持續發展，以相互尊重、和平共處、合作共贏處理雙邊關係，同時堅定維護自身主權、安全與發展利益。

針對台灣議題，該文重申，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，也事關中美關係政治基礎。習近平多次對川普表明中方在台灣問題的原則立場，強調台灣是中國領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。

經貿方面，文章批評，近年來美方單方面發起對陸關稅戰、貿易戰，泛化國家安全概念，在科技領域公布嚴苛管制措施，強調問題是源於美方部分人士執迷零和博弈，只有中美合作才能相互成就。

針對全球治理與中東局勢，文章稱，中方認為武力不是解決問題的辦法，支持一切有利恢復和平的努力。文章提到非法移民、電信詐騙、反洗錢、人工智慧、傳染疾病等，並指大國更應帶頭守規矩、講信用、遵法治，中美以共商共建共享為原則。

這次是美國總統睽違九年首度訪陸。川普昨下榻四季酒店，並將於今日上午與大陸國家主席習近平會談。

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