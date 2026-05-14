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川習會登場「影子協議」聚焦 經濟學人：台灣議題 北京要讓美方做出讓步

經濟日報／ 國際中心、大陸中心／綜合報導
美國總統川普13日晚間抵達北京，14日起將與中國大陸國家主席習近平就伊朗戰爭、貿易等議題舉行會談。 （美聯社）
美國總統川普13日晚間抵達北京，14日起將與中國大陸國家主席習近平就伊朗戰爭、貿易等議題舉行會談。 （美聯社）

美國總統川普13日晚間抵達北京，14日起將與中國大陸國家主席習近平就伊朗戰爭、貿易等議題舉行會談。

在美國對台軍售等方面，外界揣測北京將推動川普改變華府對台論述，但經濟學人報導，相關人士並不預期這輪談判在台灣議題會出現重大轉變，但中國官員似乎正促成某種「影子協議」，也就是在不必達成書面協議下，讓川普做出讓步，這也給了川普更多避免挑釁習近平的動機。

這是川普2017年第一任期訪問北京後再次訪問中國，此行除國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯、財政部長貝森特和貿易代表葛里爾等官員，還包括輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克、蘋果執行長庫克等多位重量級商界領袖。

川普行前在白宮草坪對媒體說，「這是一趟令人興奮的旅程，很多好事將會發生」。 記者詢問是否將敦促習近平向伊朗施壓，川普說，「我們在伊朗問題不需要任何幫助」，貿易才是這次峰會核心議題，川普重申習近平「一直是我的朋友」。

中方為川普舉行隆重歡迎儀式，空軍一號降落北京後，中方鋪設紅地毯迎接川普，中國國家副主席韓正到場接機，中國駐美大使謝鋒、外交部副部長馬朝旭及美國駐中國大使龐德偉等迎接，現場還有約300名中國青年和樂儀隊歡迎。

川普14日上午將赴人民大會堂出席歡迎儀式，並與習近平會談，之後兩人將一同參觀天壇，晚間出席國宴。隔日川普將與習近平茶敘與工作午餐，隨後離開北京。

美國財長貝森特與中國國務院副總理何立峰，13日已在南韓仁川機場舉行川習會前經貿磋商，美方官員表示，雙方預計在北京峰會，同意建立促進雙邊貿易與投資的論壇，中方也可望宣布採購波音飛機、美國農產品及能源。分析師認為，首爾會談應是聚焦川習會能達成的成果。

另據路透報導，中方希望美國解除先進半導體出口限制，並就美國國會4月提出、限制中國取得晶片設備的草案表達關注。

經濟學人則指出，中國過去一直試圖把削弱美國對台支持寫進協議。如今川普訪中在即，北京再度推動美方在台灣問題讓步，試圖讓川普在沒有書面協議下，就台灣問題作出讓步。若中國這次沒達成目標，很可能會在今年接下來三場規畫中的川習會上，繼續把台灣議題放在美中談判核心，促使川普在處理對台軍售或相關表述時，出於美中氛圍而有所顧慮。

曾任拜登時期國務院官員的李文（Henrietta Levin）認為，這實質上可能形成一種針對台灣的「影子交易」（shadow deal），讓川普因顧慮而避免說出或做出習近平認為挑釁的事。

大陸外交部發言人郭嘉昆13日在例行記者會表示，元首外交對中美關係具不可替代的戰略引領作用，中方歡迎川普對中國進行國是訪問。訪問期間，兩國元首將就事關中美關係及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。

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