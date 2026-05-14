黃仁勳最後一刻登上川普的空軍一號 H200 命運放上談判桌

輝達執行長黃仁勳最後一刻登上川普的空軍一號，香港南華早報報導，有專家指出，這更像是黃仁勳積極遊說的結果，而非華府輸陸高階晶片管制的立場轉向，美中達成AI與晶片重大協議可能性不高。但川習談判桌上仍有一項攸關輝達的關鍵議題，即是H200晶片在大陸市場的命運。

華府已准許輝達有條件對陸銷售H200，但北京至今仍未採購。南華早報引述研究機構Gavekal Technologies分析師卡瓦賈（Laila Khawaja）談話指出，科技出口管制是複雜且政治敏感的項目，不太可能在一場短暫峰會期間取得重大突破。北京幾乎肯定會提出科技管制問題，但華府撤回限制的可能性仍低。

儘管如此，卡瓦賈認為，川習談判桌上仍有與輝達相關的關鍵議題，即H200在大陸市場的命運，若談判順利，大陸可能允許有限進口H200，並將這項舉措包裝成市場持續開放的證明。

德國智庫墨卡托中國研究所（MERICS）的「經濟與產業」計畫主任剛特則認為，大陸可能會要求美國放寬部分科技出口限制，以改善雙邊貿易失衡。然而，北京近年其實已逐漸降低對美國晶片的依賴。

他指出，即使川普政府曾對部分輝達晶片出口大陸做出有限鬆綁，北京當局反映依舊冷淡，因為大陸更重視長期扶植本土晶片產業，而非繼續依賴美國供應。

剛特說，大陸若能取得最先進高效能AI晶片，仍可能大幅加快AI發展速度。但對美鷹派國安官員而言，AI與半導體已是新冷戰核心戰場，幾乎沒有讓步空間。因此，這次川習會雖預期將討論AI與晶片問題，但真正達成重大協議的可能性並不高。