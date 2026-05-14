快訊

北北基大雨特報 吳德榮：慎防對流胞劇烈天氣 明鋒面南移雷雨轟全台

醫材廠商代刀…台中榮總2醫師 檢方起訴求重刑

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳最後一刻登上川普的空軍一號 H200 命運放上談判桌

經濟日報／ 編譯林聰毅盧思綸／綜合外電

輝達執行長黃仁勳最後一刻登上川普的空軍一號，香港南華早報報導，有專家指出，這更像是黃仁勳積極遊說的結果，而非華府輸陸高階晶片管制的立場轉向，美中達成AI與晶片重大協議可能性不高。但川習談判桌上仍有一項攸關輝達的關鍵議題，即是H200晶片在大陸市場的命運。

華府已准許輝達有條件對陸銷售H200，但北京至今仍未採購。南華早報引述研究機構Gavekal Technologies分析師卡瓦賈（Laila Khawaja）談話指出，科技出口管制是複雜且政治敏感的項目，不太可能在一場短暫峰會期間取得重大突破。北京幾乎肯定會提出科技管制問題，但華府撤回限制的可能性仍低。

儘管如此，卡瓦賈認為，川習談判桌上仍有與輝達相關的關鍵議題，即H200在大陸市場的命運，若談判順利，大陸可能允許有限進口H200，並將這項舉措包裝成市場持續開放的證明。  

德國智庫墨卡托中國研究所（MERICS）的「經濟與產業」計畫主任剛特則認為，大陸可能會要求美國放寬部分科技出口限制，以改善雙邊貿易失衡。然而，北京近年其實已逐漸降低對美國晶片的依賴。

他指出，即使川普政府曾對部分輝達晶片出口大陸做出有限鬆綁，北京當局反映依舊冷淡，因為大陸更重視長期扶植本土晶片產業，而非繼續依賴美國供應。

剛特說，大陸若能取得最先進高效能AI晶片，仍可能大幅加快AI發展速度。但對美鷹派國安官員而言，AI與半導體已是新冷戰核心戰場，幾乎沒有讓步空間。因此，這次川習會雖預期將討論AI與晶片問題，但真正達成重大協議的可能性並不高。

川普 習近平 川習會 川習

延伸閱讀

黃仁勳沒隨川普訪中 AI不在菜單上

川習會關鍵籌碼 科技牌 vs. 稀土戰

恐談成影子交易？川習在台灣問題未必白紙黑字 預告討論對台軍售

14日川習會 五議題聚焦

相關新聞

川普專機抵陸 川習會北京登場

美國總統川普十三日搭機抵達北京，十四日將與中國國家主席習近平會面，預計展開一個小時的雙邊會談，備受矚目的議題，預期將涉及兩國經貿、伊朗，也可能談及台灣問題。

防長隨行 伊朗戰爭、對台軍售成焦點

美國總統川普這次訪問中國大陸，國防部長赫塞斯同行，這是一九七二年尼克森訪問大陸以來，美國總統訪中首次有國防部長隨行，顯示伊朗問題仍是此行討論重點，外傳川普可能用對台軍售交換中國協助結束伊朗戰爭，恐怕也不是空穴來風。

貝森特、何立峰磋商 放寬非敏感商品管制

「川習會」登場前，美國財政部長貝森特與大陸國務院副總理何立峰十三日在首爾展開會談，雙方歷經約三小時磋商後，結束本輪貿易談判。路透報導，美中預料將就非敏感商品的貿易管控機制取得進展，前提是不觸及國安紅線。

特派員在現場／美中交手 功夫棋vs.德州撲克

早上尖峰時刻已過，北京的車流仍從二環塞到東三環。「平時不會這樣塞的。」出租車師傅的手握在方向盤上、絮絮叨叨地念著。

最後一刻 川普叩黃仁勳上機

美國總統川普專機空軍一號十二日在降落阿拉斯加州加油時，輝達執行長黃仁勳被白宮記者目擊登機，隨同川普前往中國進行國是訪問。不久後，川普發文證實消息，同時點名多名隨行商界巨頭，並預告川習會第一件事將請求中國國家主席習近平「開放」中國市場，「讓優秀人才協助中國更上層樓」。

川普訪中談什麼？圖解隨行團名單 「這個人」曝美方關切點

美國總統川普13日搭機抵達北京，14日將與中國國家主席習近平會面，預計展開1個小時的雙邊會談，備受矚目的議題，預期將涉及兩國經貿、伊朗，也可能談及台灣問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。