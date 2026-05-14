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川普訪陸 黃仁勳最後一刻上機 輝達 CEO 總算加入企業領袖代表團

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普（前中）13日晚乘專機抵達北京，進行國是訪問，大陸國家副主席韓正（右一）前往機場迎接，到場迎接川普的陸方官員還有大陸駐美大使謝鋒（左二）等人。（路透）
美國總統川普（前中）13日晚乘專機抵達北京，進行國是訪問，大陸國家副主席韓正（右一）前往機場迎接，到場迎接川普的陸方官員還有大陸駐美大使謝鋒（左二）等人。（路透）

輝達執行長黃仁勳在最後一刻登上美國總統川普的空軍一號，成為這趟訪陸企業團一員。消息人士透露，川普是看到媒體報導企業領袖代表團名單中沒有黃仁勳之後，親致電邀請黃仁勳加入，黃仁勳隨即飛往阿拉斯加，登上空軍一號與川普會合。

這次陪同川普前往大陸訪問的知名美企領導人，還包括特斯拉執行長馬斯克等十多人。川普稍早發文說，自己將要求大陸國家主席習近平這位了不起的領導人「開放」中國大陸，讓這些傑出人士能夠大顯身手，幫助中華人民共和國邁向更高發展水準，「事實上，我保證，幾個小時後我們見面時，我的第一個要求就是這個。」

川普發文證實黃仁勳隨同前往北京；輝達也確認，黃仁勳已加入川普的大陸訪問團。白宮通訊聯絡主任張振熙（Steven Cheung）表示，黃仁勳的行程有所變動，「事情剛好就這麼安排成了」。

輝達發言人在聲明中表示：「黃仁勳是應川普邀請，參加此次峰會，以支持美國及政府的目標。」當被問及黃仁勳在阿拉斯加中途加入行程的原因時，輝達只引用了同樣的聲明，並未提供進一步細節。

彭博資訊報導，直到美東時間12日深夜之前，企業參訪團名單中並未包括黃仁勳。CNBC與路透也都報導，先前最初跡象是黃仁勳未獲邀請。先前一些猜測指出，輝達可能因美國國內政治爭議而被排除在外；爭議焦點在於川普政府正考慮是否允許大陸購買輝達部分更先進的AI晶片。

去年，黃仁勳頻繁出入白宮和國會山莊，成為華盛頓的常客，他力主為AI發展掃清障礙，包括放寬美國的出口管制。

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