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逾百人圍觀！川普車隊抵達北京四季酒店 現場畫面曝光「陣容壯盛」
美國總統川普專機在13日晚間19點50分左右降落在北京首都機場後，由大陸國家副主席韓正接機與歡迎，隨後川普驅車前往北京四季酒店下榻，現場圍觀民眾數百人，車隊極為壯盛，通過酒店前的路口就花了將近5分鐘。
本報記者現場直擊，川普的車隊由多部大陸禮賓警用重型機車開道，其後有川普座車、還有多部美方維安特勤車輛。在大陸開道警車經過時，現場民眾有所歡呼。
川普已經下榻四季酒店，預計明天上午將與大陸國家主席習近平會談。
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