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逾百人圍觀…川普車隊抵達北京四季酒店 現場畫面曝光「陣容壯盛」

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逾百人圍觀！川普車隊抵達北京四季酒店 現場畫面曝光「陣容壯盛」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
川普驅車前往北京四季酒店下榻，現場圍觀民眾數百人，車隊極為壯盛。 歐新社
川普驅車前往北京四季酒店下榻，現場圍觀民眾數百人，車隊極為壯盛。 歐新社

美國總統川普專機在13日晚間19點50分左右降落在北京首都機場後，由大陸國家副主席韓正接機與歡迎，隨後川普驅車前往北京四季酒店下榻，現場圍觀民眾數百人，車隊極為壯盛，通過酒店前的路口就花了將近5分鐘。

本報記者現場直擊，川普的車隊由多部大陸禮賓警用重型機車開道，其後有川普座車、還有多部美方維安特勤車輛。在大陸開道警車經過時，現場民眾有所歡呼。

川普已經下榻四季酒店，預計明天上午將與大陸國家主席習近平會談。

美國總統川普車隊13日晚間經過北京四季酒店附近。（記者廖士鋒／攝影）
美國總統川普車隊13日晚間經過北京四季酒店附近。（記者廖士鋒／攝影）

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川普是一個充分發掘對手潛能的天才－－是的，發掘對手反制自己的潛能。在伊朗戰爭之前，伊朗政權還沒有充分意識到，自己可以通過封鎖荷莫茲海峽扼住全球經濟的咽喉。同樣，當川普去年宣稱要對中國商品徵收逾140%的關稅，中國才真正發現稀土這張牌究竟有多厲害－－當習近平在2025年4月和10月兩度威脅限制稀土出口，川普都選擇了讓步媾和，而非升級對抗。

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