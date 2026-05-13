川習考慮對300億美元商品降關稅 推進貿易管控機制

路透13日報導，美國與中國大陸本周預料就非敏感商品的貿易管控機制取得進展，雙方可能各自界定價值約300億美元的商品、降低這些商品的關稅並相互銷售，前提是不觸及國安紅線。

美國貿易代表葛里爾3月已提出設立美中「貿易委員會」的構想，作為美國總統川普和中國國家主席習近平本周峰會可達成的關鍵共識。

4位熟悉川普政府目標的人士說，預料「貿易委員會」將由一項削減貿易壁壘的框架協議啟動，對象將是雙方各選定的300億美元商品，但暫不清楚川、習是否將親自具體界定這些商品，還是將在後續美中會晤敲定。

「貿易委員會」著重的是非戰略性產業的貿易目標，但對國安敏感技術的廣泛關稅和出口管制將繼續維持。

上述計畫的輪廓尚不清楚，但一個明顯轉變是：華府不再要求北京從其以國家主導、出口導向的經濟模式，轉為更類似美國的消費者驅動、市場導向型態。葛里爾上周才向福斯財經新聞網說，美方將不會改變中國的治理和經濟管理方式，但認為可找到「優化」美中貿易、增進貿易平衡的方法。