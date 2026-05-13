快訊

逾百人圍觀…川普車隊抵達北京四季酒店 現場畫面曝光「陣容壯盛」

中職／「金控大戰」悍將首局海灌13分 差1分平聯盟紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

川習考慮對300億美元商品降關稅 推進貿易管控機制

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美中國旗13日在北京飄揚。路透
美中國旗13日在北京飄揚。路透

路透13日報導，美國與中國大陸本周預料就非敏感商品的貿易管控機制取得進展，雙方可能各自界定價值約300億美元的商品、降低這些商品的關稅並相互銷售，前提是不觸及國安紅線。

美國貿易代表葛里爾3月已提出設立美中「貿易委員會」的構想，作為美國總統川普和中國國家主席習近平本周峰會可達成的關鍵共識。

4位熟悉川普政府目標的人士說，預料「貿易委員會」將由一項削減貿易壁壘的框架協議啟動，對象將是雙方各選定的300億美元商品，但暫不清楚川、習是否將親自具體界定這些商品，還是將在後續美中會晤敲定。

「貿易委員會」著重的是非戰略性產業的貿易目標，但對國安敏感技術的廣泛關稅和出口管制將繼續維持。

上述計畫的輪廓尚不清楚，但一個明顯轉變是：華府不再要求北京從其以國家主導、出口導向的經濟模式，轉為更類似美國的消費者驅動、市場導向型態。葛里爾上周才向福斯財經新聞網說，美方將不會改變中國的治理和經濟管理方式，但認為可找到「優化」美中貿易、增進貿易平衡的方法。

川普 習近平 川習會 川習 關稅 美國 葛里爾

延伸閱讀

美國高層稱川普料就中國大陸對伊朗政策向習近平施壓、討論台灣問題

關稅再敗訴 川普恐打301牌

經貿交鋒 川習各取所需 保留博弈底牌

洗產地避稅大增 美國補破網

相關新聞

逾百人圍觀！川普車隊抵達北京四季酒店 現場畫面曝光「陣容壯盛」

美國總統川普專機在13日晚間19點50分左右降落在北京首都機場後，由大陸國家副主席韓正接機與歡迎，隨後川普驅車前往北京四季酒店下榻，現場圍觀民眾數百人，車隊極為壯盛，通過酒店前的路口就花了將近5分鐘。

川普空軍一號抵達北京！接機陣容曝光 預計明上午會晤習近平

美國有線電視新聞網13日報導，美國總統川普搭乘的空軍一號已降落在北京，預料將先接受簡短歡迎儀式。

睽違9年訪陸！川普車隊未到先爆人潮 下榻酒店路口擠滿圍觀民眾

美國總統川普今晚抵達北京訪問，大批民眾在他降落前就守候在他下榻酒店附近路口，只為一睹其風采與車隊。

川普前往四季酒店！大陸國家副主席韓正接機 規格備受禮遇

美國總統川普13日傍晚7時50分搭機抵達北京，由中國大陸國家副主席韓正、外交部首席副部長馬朝旭、駐美大使謝鋒等官員接機，規格備受禮遇。

德國之聲評論／川習會前夕 學者狠酸川普被耍2次：中共慣常模式

川普是一個充分發掘對手潛能的天才－－是的，發掘對手反制自己的潛能。在伊朗戰爭之前，伊朗政權還沒有充分意識到，自己可以通過封鎖荷莫茲海峽扼住全球經濟的咽喉。同樣，當川普去年宣稱要對中國商品徵收逾140%的關稅，中國才真正發現稀土這張牌究竟有多厲害－－當習近平在2025年4月和10月兩度威脅限制稀土出口，川普都選擇了讓步媾和，而非升級對抗。

川普抵達北京！BBC：檢驗美中脆弱貿易休兵重要時刻

美聯社報導，美國總統川普今晚抵達北京，將與中國國家主席習近平就伊朗戰爭、貿易及美國對台灣軍售等議題展開會談

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。