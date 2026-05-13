川普前往四季酒店！大陸國家副主席韓正接機 規格備受禮遇

美國總統川普13日傍晚7時50分搭機抵達北京，由中國大陸國家副主席韓正、外交部首席副部長馬朝旭、駐美大使謝鋒等官員接機，規格備受禮遇。

川普於美東時間12日搭乘空軍一號出發訪問北京，隨行訪問名單到最後一刻仍有變數，包括輝達（NVIDIA）的執行長黃仁勳（Jensen Huang）在阿拉斯加與出訪團會合，以及美國國防部長赫塞斯也罕見陪同川普出訪，是自1972年美國前總統尼克森歷史性訪中以來，首次有美國總統帶著國防部長一同訪問中國大陸。

美國空軍一號於13日晚間約7時50分抵達北京首都機場，由韓正、謝鋒、馬朝旭，以及美國駐中國大使龐德偉等人迎接，並為川普鋪上紅地毯；川普步出空軍一號後，接受獻花，以及現場約300名中國青年和樂、儀隊的列隊歡迎，約於8時12分上車離開機場，前往北京四季酒店。

此次負責接機的韓正擔任過政治局常委、副總理，屬於正國級幹部，階級明顯高於中共政治局委員、外交部長王毅（副國級）。