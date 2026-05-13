赫塞斯配川普訪中 專家：提升川普談判桌氣勢、或討論提升軍事交流

美國戰爭部長赫塞斯陪同美國總統川普出訪中國大陸，打破尼克森訪中以來的首例，中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，也許川普純粹希望藉赫塞斯提升他在談判桌上的氣勢；否則雙方也許可能討論提升雙方軍事交流，或建立高層交流機制。

揭仲直言，美中雙方既不是盟軍，中共也表明不參與伊朗戰事或荷莫茲海峽護航，同時川習會的時間太短，不太可能談到太多細節問題，赫塞斯參與談判的實質效果令人質疑。

他認為，也許川普純粹希望赫塞斯在場，提升他在談判桌上的氣勢；否則這種場合比較可能談的可能是提升雙方軍事交流，或建立高層交流機制，後續包括伊朗、烏克蘭等區域問題將可透過這類機制進一步討論。

他分析，伊朗議題目前最主要是如何能促使伊朗回到談判中，並且以美國可接受的條件結束軍事行動。中國大陸對伊朗的重要性，首先它是伊朗重要的石油買主，其次除了提供彈道飛彈、無人機零組件與材料外，更可能以衛星科技支援伊朗的長程打擊目標情報。

另外，伊朗也希望有大國能擔保伊朗的安全及戰後重建問題，相較於西方國家，伊朗應該會對中國大陸更加信任，這也是中國大陸可在停火議題上發揮影響力之處。

揭仲認為，伊朗問題確實可提高中國大陸的談判地位，不過要藉此影響對台軍售的可能性不高，畢竟中國大陸必須先證明有影響力讓伊朗回到談判桌，否則美方不可能在毫無根據且充滿風險的情況下拿條件來交換。

不過，揭仲也指出，中國大陸的大筆貿易訂單，更可以在短期內產生效果且收放自如，更可能是美中直接做為交換條件的籌碼。