川普抵達北京！BBC：檢驗美中脆弱貿易休兵重要時刻

美聯社報導，美國總統川普今晚抵達北京，將與中國國家主席習近平就伊朗戰爭、貿易及美國對台灣軍售等議題展開會談。

有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統專機「空軍一號」（Air Force One）今晚降落北京首都國際機場。英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，川普此行是近十年來美國總統首度訪問中國，正值美中經貿關係脆弱階段，也成為檢驗雙邊貿易休兵的重要時刻。

根據BBC，川普北京行隨行企業負責人包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）、特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）、貝萊德集團（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）、Meta總裁麥考米克（Dina Powell McCormick）。

美光（Micron）執行長梅羅特拉（SanjayMehrotra）、黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）、萬事達卡（Mastercard）執行長米巴赫（Michael Miebach）、威士卡（Visa）執行長麥金奈尼（Ryan McInerney）、花旗集團（Citigroup）執行長佛瑞塞（Jane Fraser）。

高盛集團（Goldman Sachs）執行長索羅門（DavidSolomon）、奇異航太（GE Aerospace）執行長卡普（Larry Culp）、波音（Boeing）執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）、嘉吉（Cargill）執行長塞克斯（Brian Sikes）、Coherent執行長安德森（JimAnderson）等。

報導指出，這項訪問對美國具有重要意義，因為川普將在美中經濟和科技緊張升溫之際與習近平會晤。

值得注意的是，黃仁勳是最後一刻才加入代表團。輝達的先進人工智慧（AI）晶片正是美中科技競爭核心之一。

黃仁勳同時也是總統科技顧問會議（President'sCouncil of Advisors on Science and Technology）成員，與Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）等多位商界領袖一同向總統提出建言。

儘管美中持續就科技與出口管制爭議不休，半導體依舊是兩國經濟關係的核心。

隨團名單上原本不見黃仁勳，而輝達正是美中在晶片和AI競爭上的一大焦點。但出乎意料的是，黃仁勳於空軍一號在阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）加油時登機，隨團前往北京。

輝達發言人對BBC表示：「黃仁勳是受川普總統邀請出席這場高峰會，支持美國和這屆政府的政策目標。」

據BBC了解，川普發現黃仁勳不在原定官員與企業領袖名單後，昨天上午親自致電邀請他加入。川普後來還對有關黃仁勳未獲邀的報導表示不滿。

他在社群媒體上發文說：「事實上，黃仁勳現在就在空軍一號上，除非我請他下飛機，這幾乎不可能發生，所以CNBC的報導要嘛就是錯誤，要嘛就是像政壇常說的，假新聞！」