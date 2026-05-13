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川普空軍一號抵達北京！接機陣容曝光 預計明上午會晤習近平

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
川普受到中國國家副主席韓正、中國駐美大使謝鋒、中國外交部副部長馬朝旭，以及美國駐中國大使龐德偉等人迎接。 路透社
川普受到中國國家副主席韓正、中國駐美大使謝鋒、中國外交部副部長馬朝旭，以及美國駐中國大使龐德偉等人迎接。 路透社

美國有線電視新聞網13日報導，美國總統川普搭乘的空軍一號已降落在北京，預料將先接受簡短歡迎儀式。

美聯社引述白宮指出，川普預料受到中國國家副主席韓正、中國駐美大使謝鋒、中國外交部副部長馬朝旭，以及美國駐中國大使龐德偉等人迎接。現場還將有約300名中國青年和樂、儀隊歡迎。

川普抵達北京後，預料14日上午再赴人民大會堂出席歡迎儀式，並與中國大陸國家主席習近平會談，之後兩人將在下午一同參觀天壇，同日晚間出席國宴。15日，川普將與習近平茶敘與工作午餐，其後離開北京。

美國總統川普搭乘空軍一號抵達北京。 美聯社
美國總統川普搭乘空軍一號抵達北京。 美聯社

美國總統川普搭乘的空軍一號抵達北京。 法新社
美國總統川普搭乘的空軍一號抵達北京。 法新社

美國總統川普搭乘空軍一號抵達北京，儀仗隊列隊準備迎接。 路透社
美國總統川普搭乘空軍一號抵達北京，儀仗隊列隊準備迎接。 路透社

川普抵達北京後，預料14日上午再赴人民大會堂出席歡迎儀式，並與中國大陸國家主席習近平會談。 美聯社
川普抵達北京後，預料14日上午再赴人民大會堂出席歡迎儀式，並與中國大陸國家主席習近平會談。 美聯社

川普 習近平 川習會 川習 北京

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川普是一個充分發掘對手潛能的天才－－是的，發掘對手反制自己的潛能。在伊朗戰爭之前，伊朗政權還沒有充分意識到，自己可以通過封鎖荷莫茲海峽扼住全球經濟的咽喉。同樣，當川普去年宣稱要對中國商品徵收逾140%的關稅，中國才真正發現稀土這張牌究竟有多厲害－－當習近平在2025年4月和10月兩度威脅限制稀土出口，川普都選擇了讓步媾和，而非升級對抗。

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