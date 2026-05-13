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川普空軍一號抵達北京！接機陣容曝光 預計明上午會晤習近平
美國有線電視新聞網13日報導，美國總統川普搭乘的空軍一號已降落在北京，預料將先接受簡短歡迎儀式。
美聯社引述白宮指出，川普預料受到中國國家副主席韓正、中國駐美大使謝鋒、中國外交部副部長馬朝旭，以及美國駐中國大使龐德偉等人迎接。現場還將有約300名中國青年和樂、儀隊歡迎。
川普抵達北京後，預料14日上午再赴人民大會堂出席歡迎儀式，並與中國大陸國家主席習近平會談，之後兩人將在下午一同參觀天壇，同日晚間出席國宴。15日，川普將與習近平茶敘與工作午餐，其後離開北京。
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