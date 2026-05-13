川普空軍一號抵達北京！接機陣容曝光 預計明上午會晤習近平

川普是一個充分發掘對手潛能的天才－－是的，發掘對手反制自己的潛能。在伊朗戰爭之前，伊朗政權還沒有充分意識到，自己可以通過封鎖荷莫茲海峽扼住全球經濟的咽喉。同樣，當川普去年宣稱要對中國商品徵收逾140%的關稅，中國才真正發現稀土這張牌究竟有多厲害－－當習近平在2025年4月和10月兩度威脅限制稀土出口，川普都選擇了讓步媾和，而非升級對抗。

2026-05-13 19:54