川普車隊未到先爆人潮 下榻酒店路口擠滿圍觀民眾：就是想看川普的車子

美國總統川普今晚抵達北京訪問，大批民眾在他降落前就守候在他下榻酒店附近路口，只為一睹其風采與車隊。

本報記者13日傍晚到達燕莎友誼商城附近的路口，狹小的區域現場已經擠滿數百人，準備觀看川普車隊。其中有部分各國媒體記者，但更多的是大陸本地民眾，一位男士說，自己就是想看看川普的車子。

現場有眾多武警、公安在維持秩序，不斷希望民眾往後不要佔據走道，隨後拉起封鎖線進一步維持現場的民眾秩序。

這次是美國總統睽違9年首度到訪大陸。川普預計下榻四季酒店，並將於明日上午與大陸國家主席習近平會談。