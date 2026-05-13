美伊戰雲壟罩…金磚國家外長會議印度登場 王毅因川習會缺席

美伊戰爭將為14日在新德里舉行、為期兩天的金磚國家外長會議蒙上陰影，也考驗這個集團是否能達成一致立場並發表聯合聲明。

金磚國家最初由巴西、俄羅斯、印度、中國與南非組成，近年來則陸續擴大，納入埃及、衣索比亞、印尼、伊朗以及阿聯。

伊朗曾敦促印度利用金磚國家平台建立共識，譴責美國與以色列攻打伊朗。

目前最大的分歧出現在伊朗與阿聯之間，兩國在這場美以2月28日發動的戰爭中，分處對立陣營。伊朗外交部長阿拉奇預計將於13日晚間抵達新德里，出席這場於14日至15日舉行的會議，俄羅斯外交部長拉夫羅夫也預計與會。目前尚不清楚阿聯將由誰代表出席。有報導指出，阿聯與沙烏地阿拉伯為報復伊朗攻擊而反擊伊朗，最新一輪會談可能氣氛緊張。

印度外交部發言人賈斯瓦曾於3月表示，由於部分金磚成員國直接捲入衝突，「我們很難形成共識」。

另一名印度外交部官員向路透表示，印度仍希望在本輪外長會議結束後能夠發表聯合聲明。

印度前外交官普里表示：「除了中國因另有行程安排之外，其他所有金磚國家外長都將出席。這對於圍繞新興經濟體與全球南方共同關注議題而建立的金磚聯盟而言，是個正面訊號。」

他說：「當然，政治解決方案很困難，但他們願意坐下來會談本身就是正面的，希望這能帶來前進的方向。」

由於美伊戰爭導致能源價格飆升，包括印度在內的許多金磚國家已推出緊急措施，保護本國經濟與消費者。

到目前為止，中國基本上採取中立立場，因為中國與伊朗及以遜尼派為主的阿拉伯國家都維持強健關係。由於美國總統川普本周訪問北京，中國外交部長王毅不太可能出席此次金磚國家外長會議，中方將由中國駐印度大使徐飛洪代表出席。