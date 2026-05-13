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央視電影頻道播中美合製《功夫熊貓3》 陸網友聯想與川習會有關

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
《功夫熊貓3》電影海報。（百度圖片）
《功夫熊貓3》電影海報。（百度圖片）

川習會即將登場，時常因應時事播放節目的中國中央電視台電影頻道，將在14日下午播出中美首部合拍動畫片《功夫熊貓3》，引發中國大陸網友聯想與即將登場的川習會有關。

新加坡聯合早報報導，據央視官網節目表，央視電影頻道將從星期四下午2時42分開始，連續播出逾三小時的《功夫熊貓》系列電影，在播出《功夫熊貓》第一部後，隨後會在下午4時19分開始播出《功夫熊貓3》。

公開資料顯示，《功夫熊貓3》是首部中美合拍的動畫電影，於2016年上映。與前兩部由美國單獨出品的《功夫熊貓》不同，《功夫熊貓3》由中影股份、中美合資的東方夢工廠以及美國夢工廠（動畫）三方聯合出品。

BBC曾撰文指出，《功夫熊貓3》是特別為當年日益成長的中國市場量身打造，當年許多好萊塢片廠都希望取得合拍片的資格。當時這部電影也在中美獲得漂亮的票房表現。

央視電影頻道的頻道呼號是「CCTV-6 電影」，因此被部分大陸網友稱為「六公主」，該頻道有時候會結合當下熱點，透過電影內容影射時事。不過央視沒有正式承認過。

央視電影頻道曾在2019年中美貿易戰升級的背景下放送《上甘嶺》、《英雄兒女》等多部抗美援朝題材的電影，隨後在中美領導人通話後播出講述中美軍人合作抗日的愛情電影《黃河絕戀》。去年5月，中美日內瓦會談後，該頻道原本要播放電影《紐約，我愛你》，但在引發網議後臨時撤檔。

這兩天微博上一度出現不少貼文表示，央視電影頻道要播放2012年中國大陸劇情片《孫子從美國來》，後來經查核後發現是造謠，有百萬人追蹤的大陸歷史網紅「以史為鑒V」就提到，「這次兩國都很重視，六公主根本不敢這麼搞」。

據央視官網節目表，央視電影頻道將從星期四下午2時42分開始，連續播出逾三小時的《功夫熊貓》系列電影。圖／取自央視
據央視官網節目表，央視電影頻道將從星期四下午2時42分開始，連續播出逾三小時的《功夫熊貓》系列電影。圖／取自央視

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