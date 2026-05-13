德國之聲評論／川習會前夕 學者狠酸川普被耍2次：中共慣常模式

（德國之聲中文網）川普是一個充分發掘對手潛能的天才－－是的，發掘對手反制自己的潛能。在伊朗戰爭之前，伊朗政權還沒有充分意識到，自己可以通過封鎖荷莫茲海峽扼住全球經濟的咽喉。同樣，當川普去年宣稱要對中國商品徵收逾140%的關稅，中國才真正發現稀土這張牌究竟有多厲害－－當習近平在2025年4月和10月兩度威脅限制稀土出口，川普都選擇了讓步媾和，而非升級對抗。

尤其令人矚目的是，川普還能幫助對手合縱連橫，同時主動暴露己方軟肋。最典型的例子是：他在與習近平舉行本次峰會之前，先聯手以色列對伊朗發動戰爭，快速消耗了美國的先進武器庫存。美國在戰爭中對先進武器系統的大量消耗，進一步加劇了供應鏈對稀土和永磁體的深度依賴－－而這些材料的生產與加工，絕大多數集中在中國手中。

「國事訪問」的豪華外表之下

在外交層面，川普也是如此主動地處於被動。川普此次訪華原定更早啟程，因美以對伊朗發動打擊而被推遲。戰爭讓美國在多個方面陷入麻煩，已經把談判的主動權拱手相讓。

《華盛頓郵報》近期報道引述多名中國學者和官員的觀點，指出中方不會低估稀土槓桿的威力，美國人必須認真考慮，一旦中國再度動用這一籌碼，將對美國經濟意味著什麼。這些報道暗示，習近平不僅不會在談判桌上向川普讓步，此次訪問的規格也將遠遜於2017年的「國事訪問」（State Visit-Plus）。

在那次大肆鋪張的「國事訪問」中，習近平為川普安排了清場游覽故宮、天安門廣場閱兵，以及在人民大會堂高調宣布價值2500億美元商業協議的隆重禮遇。川普與梅蘭妮亞在故宮享用私人晚宴，成為1949年以來首位享此「殊榮」（虛榮）的外國領導人。此外還有諸多登上媒體頭條的商業協議，涵蓋能源項目、波音飛機到農產品－－其中許多只是意向書而非正式合同，但已經足以讓川普帶著一大摞「勝利」回國炫耀。

然而現實是，2017年訪問宣布的2500億美元非約束性交易中，有相當一部分從未落地；2020年接續簽訂的價值2000億美元的一攬子貿易協議，大多也在川普第一任期結束前便無疾而終，甚至沒有恢復到川普掀起的貿易戰之前的進口水平。

有人或許會說，這是因為新冠疫情屬於不可抗力。但數據顯示，早在疫情對經濟造成全面沖擊之前，中國的采購進度便已嚴重落後，到2020年6月底，僅完成了按比例測算應達目標值的55%。

「十二分滿意」的會談成果

如此熟悉的劇本，在去年的釜山會談中再度上演。2025年10月30日，川普與習近平在韓國釜山亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行會晤。會後川普在返程的空軍一號上大發感慨，稱這次會面「精彩至極」，在零到十分的評分體系裡，他給出了「十二分」，還稱習近平是「一位偉大國家傑出的領導人」。他宣稱稀土問題已經「解決」，中國將在稀土供應上「不設任何障礙」，並將暫停實施出口管制一年。

然而，正如布魯蓋爾研究所（Bruegel Institute）事後的評估所指出的，這次峰會的成果不過是一次勉強維持的脆弱休戰：美國將中國商品關稅下調10%至47%，換來的是中國恢復大豆進口采購，這遠算不上什麼突破，以及對10月初宣布的五種稀土元素出口管制的暫時推遲。而更早於4月宣布的針對鎵、鍺等七種稀土元素，中包括國防和半導體產業的核心原料的出口管制則依然有效。換句話說，川普並未也不在乎真的扭轉稀土局勢，中國保留了最關鍵的戰略籌碼。

與此同時，根據路透社記者最近的核查，北京的實際動作與「讓步」姿態形成了鮮明對比。白宮在事實清單中援引的諸多中方承諾，包括恢復安世（Nexperia）中國工廠出口、延長關稅豁免、終止對美國企業的調查等，在中方官方聲明中並未得到明確確認，存在相當大的不確定性；迄今為止，有些承諾甚至南轅北轍。

自去年10月這場讓川普「十二分滿意」的會談以來，中國政府變本加厲，一刻不停地擴充經濟施壓工具箱：頒布法律懲處將供應鏈遷出中國的外國實體，收緊稀土許可證制度，禁止將外國人工智能芯片用於國家資助的數據中心，限制美國和以色列網絡安全軟件在中國企業的使用，並考慮進一步限制太陽能制造設備的對美出口。

曾幾何時，類似手段是華盛頓用來回應中國人權問題的有效槓桿；而今，這一工具箱正被北京反過來用作逼迫川普在台灣問題上讓步的籌碼。

正如我一再論證的，中共這套「言而無信」的談判伎倆，並不始於川普時代。早在2001年加入世界貿易組織（WTO）時，中國便承諾政府不會直接或間接干預國有企業的商業決策，這一承諾從未真正兌現。此後，中國還相繼違背了禁止強制技術轉讓、切實保護知識產權，以及減少出口補貼等一系列核心承諾－－僅在鋼鐵、玻璃、造紙和汽車零部件四個行業，中國政府就累計發放了逾1180億美元的違規補貼。入世二十多年後，這些已成系統性違約的慣常模式。

中共「言而無信」之所以能夠延續至今，根源在於國際監管的結構性失靈：世貿組織的爭端解決機制無力制止中國的明顯違規行為，缺乏有效懲戒，違規者不僅毫發無損，還從中攫取了「做大」的額外紅利。

在這種歷史背景下，再遭遇一位習慣於在社交媒體上隨時宣告勝利、對空頭支票打出「十二分滿意」的美國總統，習近平可以說是應對自如－－他清楚地知道，對方需要的是可供炫耀的「成果」，而不是切實兌現的承諾。正如美國外交關系委員會研究員道希（Rush Doshi）所言，北京很可能將這一系列峰會用來「管控」美國，以維護雙邊穩定為由，誘使川普一再推遲真正必要的競爭性舉措。

長平是資深媒體人、時事評論作家。他目前是德國之聲專欄作家、中國數字時代執行主編以及六四記憶 · 人權博物館總策展人。

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