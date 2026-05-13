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川習會前爆料！紐時：習近平10年前曾批川普「不成熟領導人」

中央社／ 台北13日電
「川習會」將在北京登場。（路透）
「川習會」將在北京登場。（路透）

川習會」在北京登場前夕，紐約時報今天引述前美國官員指出，中國國家主席習近平早在2016年底川普首度贏得美國總統大選時，就當面向時任美國總統歐巴馬對川普為何能當選表達困惑，還指川普是會讓全球搞得大亂的「不成熟領導人」。

報導指出，習近平在10年前就已形成對川普（Donald Trump）這個人的判斷，這很可能形塑了習近平此後面對國際事務的方式，包括他如何應付即將來訪的川普。

消息人士透露，川普2016年底首度贏得美國總統大選，震驚全球。幾周後，習近平在秘魯首都利馬與歐巴馬（Barack Obama）舉行兩人最後一次峰會時，對美國選民為何選出川普這樣不按牌理出牌的人當總統，感到困惑。

陪同出席這場峰會的時任白宮副國家安全顧問羅茲（Ben Rhodes）回憶，歐巴馬向習近平解釋，川普的崛起體現了美國當時的經濟困境，部分原因是製造業工作機會外流到中國，以及智慧財產權被竊取，但習近平對歐巴馬的解釋並不滿意。

羅茲描述，習近平聽了歐巴馬解釋後，便放下手中的筆，接著雙手抱胸說，如果一個「不成熟的領導人」把全球搞得大亂，那麼「全球自然會知道該怪誰」。

分析人士表示，習近平與川普即將在北京舉行峰會，習近平既希望展現中國「穩定而強大的全球大國」形象，又想對美國保持足夠的緩和姿態，以維護美中之間脆弱的貿易休戰協議。

前美國國務院副助理國務卿、分管亞太政策的謝淑麗（Susan Shirk）研判，習近平會尊重川普，但不會奉承川普。而相較於川普的片面性和破壞性作風，習近平的作風是隱晦的，不會是直白的。

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