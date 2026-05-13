中美高層經貿磋商 陸官媒：交流彼此關注經貿問題和務實合作

美國財政部長貝森特、大陸國務院副總理何立峰領導的貿易談判代表，13日在首爾展開會談。陸方表示，雙方就解決彼此關注的經貿問題和進一步拓展務實合作進行了坦誠、深入、建設性的交流。

據央視報導，5月13日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特在韓國舉行經貿磋商。

央視指出，雙方以兩國元首重要共識為指引，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就解決彼此關注的經貿問題和進一步拓展務實合作進行了坦誠、深入、建設性的交流。

據彭博報導，在這場持續約3小時的會談中，伊朗戰爭以及雙邊貿易的最新發展，可能是議程中的主要議題之一。會談於當地時間下午3時50分左右結束。

韓聯社報導，貝森特和何立峰今天中午12時30分左右在仁川國際機場貴賓室會晤。會談現場戒備森嚴，通往貴賓室的出入口和通道均被管控，嚴禁媒體記者靠近。在美中領導人明日將在北京舉行會談之際，預計雙方就會談議題進行最終協調。