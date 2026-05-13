川普赴陸！前白宮官員曝台灣議題需謹慎 「如履薄冰」關鍵在這事

隨著美國總統川普本週訪問中國，華府對台政策可能再次成為關注焦點。前白宮國家安全會議發言人柯比援引自身經驗，表示官員談論台灣議題時必須極度謹慎，關鍵在於措辭精準。

美聯社報導，近50年來，美國總統在闡述美方對台與對中政策時始終如履薄冰，因為即使是稍微失言，也可能引發地緣政治震盪。

美國「一中政策」是在美方認知到中國主張台灣為中國一部分的立場下，同時與台灣維持非正式關係。

美國對台政策刻意保留模糊空間，並建立在所謂「戰略模糊」基礎上。也就是說，若中國企圖以武力片面改變現狀，美方同意確保台灣擁有自衛資源，不過未清楚表明美國將採取何種程度的軍事行動對抗北京。

美國對台政策小心維持平衡，既要保障台灣的安全與主權，同時又不做出過度承諾、激怒北京。部分美國官員過去曾在這項議題上失言，迫使政府迅速採取外交補救措施。

前美國總統拜登（Joe Biden）的白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示：「關鍵就在於措辭必須精準。談論台灣議題必須極其精準，因為坦白說，這涉及重大利害關係。」他也曾擔任國務院及五角大廈發言人。

川普（Donald Trump）首屆政府國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的中國政策首席顧問余茂春指出：「在處理這些（兩岸）概念時確實困難重重，然而，之所以會有許多誤解和失言，原因在於這些概念本身就是中國設下的概念陷阱。你沒辦法解釋一個本就無法解釋的東西。」

余茂春現為哈德遜研究所（Hudson Institute）中國中心主任，他認為美國應更堅定表達捍衛台灣的承諾。他說，無論是「一中政策」或北京主張的「一中原則」，「完全是由中國建構出來的概念」。

余茂春還提到：「中國高層從未真正相信，美國保衛台灣的決心存在任何模糊空間。」

他指出，相反地，美國長期根據中國的威脅程度，擬定相應衛台計畫，華府多年來在台海局勢緊張時曾數次向台灣海峽調動兵力便是證據。

如今，川普政府強調其對台政策並未改變，川普這些年已批准數項對台重大軍售案，並對外交措辭上的反覆斟酌嗤之以鼻。

儘管如此，柯比表示：「任何曾在國務院、五角大廈或白宮講台上發言的人都知道，涉及台灣議題時，一定要查閱筆記，不能即興自由發揮。」

柯比透露，若發生任何重大失言，首先將引起美國政策官員抗議，他們會毫不留情表達不滿，並「強烈要求你立刻提出更正聲明」。