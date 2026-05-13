快訊

淡江大橋通車配合陳世凱生日？公路局緊急澄清 揭日期安排主要原因

到底誰賣的？00403A上市次日暴跌5.74% 成交量388萬張仍高居冠軍

聽新聞
0:00 / 0:00

川普赴陸！前白宮官員曝台灣議題需謹慎 「如履薄冰」關鍵在這事

中央社／ 北京13日綜合外電報導
隨著美國總統川普本週訪問中國，華府對台政策可能再次成為關注焦點。 美聯社
隨著美國總統川普本週訪問中國，華府對台政策可能再次成為關注焦點。 美聯社

隨著美國總統川普本週訪問中國，華府對台政策可能再次成為關注焦點。前白宮國家安全會議發言人柯比援引自身經驗，表示官員談論台灣議題時必須極度謹慎，關鍵在於措辭精準

美聯社報導，近50年來，美國總統在闡述美方對台與對中政策時始終如履薄冰，因為即使是稍微失言，也可能引發地緣政治震盪。

美國「一中政策」是在美方認知到中國主張台灣為中國一部分的立場下，同時與台灣維持非正式關係。

美國對台政策刻意保留模糊空間，並建立在所謂「戰略模糊」基礎上。也就是說，若中國企圖以武力片面改變現狀，美方同意確保台灣擁有自衛資源，不過未清楚表明美國將採取何種程度的軍事行動對抗北京。

美國對台政策小心維持平衡，既要保障台灣的安全與主權，同時又不做出過度承諾、激怒北京。部分美國官員過去曾在這項議題上失言，迫使政府迅速採取外交補救措施。

前美國總統拜登（Joe Biden）的白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示：「關鍵就在於措辭必須精準。談論台灣議題必須極其精準，因為坦白說，這涉及重大利害關係。」他也曾擔任國務院及五角大廈發言人。

川普（Donald Trump）首屆政府國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的中國政策首席顧問余茂春指出：「在處理這些（兩岸）概念時確實困難重重，然而，之所以會有許多誤解和失言，原因在於這些概念本身就是中國設下的概念陷阱。你沒辦法解釋一個本就無法解釋的東西。」

余茂春現為哈德遜研究所（Hudson Institute）中國中心主任，他認為美國應更堅定表達捍衛台灣的承諾。他說，無論是「一中政策」或北京主張的「一中原則」，「完全是由中國建構出來的概念」。

余茂春還提到：「中國高層從未真正相信，美國保衛台灣的決心存在任何模糊空間。」

他指出，相反地，美國長期根據中國的威脅程度，擬定相應衛台計畫，華府多年來在台海局勢緊張時曾數次向台灣海峽調動兵力便是證據。

如今，川普政府強調其對台政策並未改變，川普這些年已批准數項對台重大軍售案，並對外交措辭上的反覆斟酌嗤之以鼻。

儘管如此，柯比表示：「任何曾在國務院、五角大廈或白宮講台上發言的人都知道，涉及台灣議題時，一定要查閱筆記，不能即興自由發揮。」

柯比透露，若發生任何重大失言，首先將引起美國政策官員抗議，他們會毫不留情表達不滿，並「強烈要求你立刻提出更正聲明」。

川普 習近平 川習會 川習 白宮 台灣

延伸閱讀

連美國總統都不能亂講！川習會前台灣問題成焦點 美官方談話守則曝光

美媒預測川習會對台灣最佳劇本！專家示警：需提防川普1習慣

「台灣人會擔憂！」川普要談軍售 美前官員指習近平目標「這件事」

川習會14日登場 美不希望因台灣議題拖慢談判

相關新聞

恐談成影子交易？川習在台灣問題未必白紙黑字 預告討論對台軍售

川習會14日即將登場，美國總統川普日前預告將與中國大陸國家主席習近平討論對台軍售，引發外界關注北京是否藉機推動華府調整對台論述。經濟學人7日報導，相關人士不預期這輪會談在台灣議題上出現重大突破，專家分析，反而中國官員正試圖形成某種「影子交易」，不透過正式書面協議，促使川普出於顧忌美中協議，逐步調整對台作法。即使北京這次未能達成目標，川習今年預計還有3次會晤，北京料將持續施力。

尼克森後首見！川普帶防長赫塞斯赴中訪問 打破數十年外交慣例

美國白宮表示，國防部長赫塞斯12日下午與總統川普一同搭乘總統專機「空軍一號」前往北京，也成為數十年來首位陪同現任總統赴中國進行國是訪問的五角大廈首長，罕見打破長期以來的外交慣例。

港媒曝黃仁勳隨川普訪中真正目的！專家：美不會放寬輸中高階晶片禁令

香港南華早報13日報導，輝達執行長黃仁勳最後一刻加入美國總統川普訪中行程，有專家指出，這更像是黃仁勳積極遊說的結果，不代表華府輸中高階晶片管制的立場轉向。可是，川習談判桌上仍有一項攸關輝達的關鍵議題，即是H200晶片在中國市場的命運；自華府准許輝達有條件對中出售H200以來，北京至今仍未採購。

貝森特、何立峰首爾會議 意在敲定川習會成果

美國總統川普13日晚間飛抵中國之前，美國財長貝森特當日中午先與中國國務院副總理何立峰，在南韓首爾舉行會談，替隔天的川習會做準備。分析師認為，首爾會談可能聚焦於川習會能夠達成的成果。

川普赴陸！前白宮官員曝台灣議題需謹慎 「如履薄冰」關鍵在這事

隨著美國總統川普本週訪問中國，華府對台政策可能再次成為關注焦點。前白宮國家安全會議發言人柯比援引自身經驗，表示官員談論台...

中美高層經貿磋商 陸官媒：交流彼此關注經貿問題和務實合作

美國財政部長貝森特、大陸國務院副總理何立峰領導的貿易談判代表，13日在首爾展開會談。陸方表示，雙方就解決彼此關注的經貿問題和進一步拓展務實合作進行了坦誠、深入、建設性的交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。