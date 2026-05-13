恐談成影子交易？川習在台灣問題未必白紙黑字 預告討論對台軍售

川習會14日即將登場，美國總統川普日前預告將與中國大陸國家主席習近平討論對台軍售，引發外界關注北京是否藉機推動華府調整對台論述。經濟學人7日報導，相關人士不預期這輪會談在台灣議題上出現重大突破，專家分析，反而中國官員正試圖形成某種「影子交易」，不透過正式書面協議，促使川普出於顧忌美中協議，逐步調整對台作法。即使北京這次未能達成目標，川習今年預計還有3次會晤，北京料將持續施力。

經濟學人指出，中國過去一直試圖把削弱美國對台支持寫進正式協議，1982年美中公報便以模糊措辭處理對台軍售，也讓西太平洋和平長期仰賴美中台之間的外交模糊性。如今川普訪中在即，北京再度推動美方在台灣問題上讓步，台北與華府也擔心，川普可能把台灣納入與習近平的大交易。

川普先前已公開表示與習近平討論未來對台軍售，作法相當不尋常，可能違背雷根時期「對台六項保證」中不事先向北京徵詢對台軍售的長年外交慣例。同時，北京正推動華府調整對台措辭，不只希望美方從「不支持台獨」改為更強硬的「反對台獨」，最近傳出中國官員及代理人提議，讓川普表態支持或不反對兩岸和平統一。

北京清華大學國際關係學系教授達巍表示，他認為川普在近期與習通話中，已「接收到」有關軍售的訊息。他預期川普未來會批准規模較小的軍售案，並在下一案前等待數月。他警告，否則習近平可能取消今年規畫中的訪美行程。

達巍認為，川普表態「不反對和平統一」確實有現實可能性。對中國來說，這雖然只是小幅改變，卻可能在台灣地位與未來問題上導致更重大變化。

川習會後，若美國對台軍售出現任何延後或縮減，將助長中國氣焰，並拖累台灣推動軍隊現代化的努力。

報導指，現在中國官員已放棄先前談判第四份雙邊公報的努力，反而正試圖讓川普在沒有書面協議的情況下，就台灣問題作出讓步。

若中國這次沒有達成目標，很可能會在今年接下來3場規畫中的川習會上，繼續把台灣議題放在美中談判核心，促使川普在處理對台軍售或相關表述時，出於美中氛圍而有所顧慮。

曾任拜登時期國務院官員的李文（Henrietta Levin）認為，這實質上可能形成一種針對台灣的「影子交易」（shadow deal），讓川普因顧慮而避免說出或做出習近平認為挑釁的事。