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美鄉民如何看川習會？憂他多變恐出賣台灣 美對中好感度增2倍

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導
美國民眾怎麼看川習會？很多人認為只是虛假握握手，但也有人擔心出賣台灣。 路透社
美國民眾怎麼看川習會？很多人認為只是虛假握握手，但也有人擔心出賣台灣。 路透社

針對美國總統川普將前往北京與中國國家主席習近平碰面，有美國民眾認為川普恐出賣台灣，但也有人認為，川普一向是看人講話，實際上不會達成什麼重大協議，頂多就是雙方握個手，雙方都會宣稱在這場會面中有勝利，但美中結構性的相爭不會因此改變。

表面友善 背後制裁

川習會將於14日登場，根據美國鄉民論壇《Reddit》一篇談到川習會的文章下方的留言顯示，有人認為雙方會討論AI，還有網民指出，川普可能會出賣台灣，畢竟這是中國唯一在意的東西。

有鄉民分析，中國官方會購買黃豆、波音飛機，可以觀察川普會不會在記者會上宣布特定的關稅數字。也有人認為，跟川普舉行峰會從古至今都已被證明是浪費時間。

有留言指出，川習會與過去的領袖峰會一樣，雙方假情假意的握手，但各自回去後還是對彼此進行出口管制或關稅制裁，例如法國總統馬克宏之前曾訪中，且表達想要與中國加強合作，但回國後就說要對中國課徵關稅與制裁。另外，也有人認為，美國可能會與中國合作生產電動車。

美對中好感度增2倍

智庫《查塔姆研究所》指出，雖然將中國視為對手，但很多美國希望與中國保持貿易關係，並希望川普能降低關稅以減輕消費者負擔；且皮尤民調顯示，雖然美國民眾對中國的反感度還是好高，但好感度也成長到27%，是2023年的2倍，反感度也從83%下降到71%，將中國視為敵人的比例更從42%下降到28%

由於川普同意輝達向中國出售H200晶片，也經常談到與習近平的「友誼」，讓很多美國人也擔心他為了在選舉年撈取政治資本，可能會改變美國對台灣問題的措辭，例如，將美國「不支持」台灣獨立改為「反對」台灣獨立。此外，川普可能也希望透過中國施壓伊朗，但中國相對也要回報，美國需要有某種程度的讓步，怎麼做外界也很關注。

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