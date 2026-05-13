快訊

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

新店重大車禍！砂石車下坡失控翻覆撞社區巴士釀8傷 車流全堵死

撿到便宜？陶朱隱園驚現「甜甜價」成交 神秘富豪買3樓戶

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會前哨戰！何立峰、貝森特首爾磋商 歷時3小時結束會談

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
川習會前一天，大陸國務院副總理何立峰（中）13日前往南韓仁川國際機場的貴賓室會見美國財長貝森特。（歐新社）
川習會前一天，大陸國務院副總理何立峰（中）13日前往南韓仁川國際機場的貴賓室會見美國財長貝森特。（歐新社）

在14上午中美元首「川習會」登場前，由美國財政部長貝森特、大陸國務院副總理何立峰領導的貿易談判代表，13日在首爾展開會談，據報雙方在歷經約3小時的會談後，結束本輪貿易談判。

彭博報導，在這場持續約3小時的會談中，伊朗戰爭以及雙邊貿易的最新發展，可能是議程中的主要議題之一。會談於當地時間下午3時50分左右結束。雙方團隊上一次面對面會談是在2個月前的巴黎，當時距離美國與以色列攻擊伊朗不久。

韓聯社報導，貝森特和何立峰今天中午12時30分左右在仁川國際機場貴賓室會晤。會談現場戒備森嚴，通往貴賓室的出入口和通道均被管控，嚴禁媒體記者靠近。在美中領導人明日將在北京舉行會談之際，預計雙方就會談議題進行最終協調。

南韓政府表示，美中兩國將南韓作為首腦會談前期協商地點，體現其對南韓政府「務實外交」的信任與支持。

大陸外交部發言人郭嘉昆13日下午在例行記者會上表示，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，中方歡迎川普對中國進行國事訪問。訪問期間，兩國元首將就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。

他續指，中方願同美方一道秉持平等、尊重、互惠的精神，擴大合作，管控分歧，為變亂交織的世界注入更多的穩定性和確定性。

川普 習近平 川習會 貝森特 何立峰 川習 南韓

延伸閱讀

川習會 中國：討論中美關係及全球重大問題

川習會登場前 中美高層今赴南韓貿易磋商

川習會本周登場 貝森特、何立峰13日先磋商

川習會　中國官媒：元首外交提供重要戰略保障

相關新聞

恐談成影子交易？川習在台灣問題未必白紙黑字 預告討論對台軍售

川習會14日即將登場，美國總統川普日前預告將與中國大陸國家主席習近平討論對台軍售，引發外界關注北京是否藉機推動華府調整對台論述。經濟學人7日報導，相關人士不預期這輪會談在台灣議題上出現重大突破，專家分析，反而中國官員正試圖形成某種「影子交易」，不透過正式書面協議，促使川普出於顧忌美中協議，逐步調整對台作法。即使北京這次未能達成目標，川習今年預計還有3次會晤，北京料將持續施力。

尼克森後首見！川普帶防長赫塞斯赴中訪問 打破數十年外交慣例

美國白宮表示，國防部長赫塞斯12日下午與總統川普一同搭乘總統專機「空軍一號」前往北京，也成為數十年來首位陪同現任總統赴中國進行國是訪問的五角大廈首長，罕見打破長期以來的外交慣例。

港媒曝黃仁勳隨川普訪中真正目的！專家：美不會放寬輸中高階晶片禁令

香港南華早報13日報導，輝達執行長黃仁勳最後一刻加入美國總統川普訪中行程，有專家指出，這更像是黃仁勳積極遊說的結果，不代表華府輸中高階晶片管制的立場轉向。可是，川習談判桌上仍有一項攸關輝達的關鍵議題，即是H200晶片在中國市場的命運；自華府准許輝達有條件對中出售H200以來，北京至今仍未採購。

川普赴陸！前白宮官員曝台灣議題需謹慎 「如履薄冰」關鍵在這事

隨著美國總統川普本週訪問中國，華府對台政策可能再次成為關注焦點。前白宮國家安全會議發言人柯比援引自身經驗，表示官員談論台...

中美高層經貿磋商 陸官媒：交流彼此關注經貿問題和務實合作

美國財政部長貝森特、大陸國務院副總理何立峰領導的貿易談判代表，13日在首爾展開會談。陸方表示，雙方就解決彼此關注的經貿問題和進一步拓展務實合作進行了坦誠、深入、建設性的交流。

川習會前哨戰！何立峰、貝森特首爾磋商 歷時3小時結束會談

在14上午中美元首「川習會」登場前，由美國財政部長貝森特、大陸國務院副總理何立峰領導的貿易談判代表，13日在首爾展開會談，據報雙方在歷經約3小時的會談後，結束本輪貿易談判。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。