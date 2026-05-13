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尼克森後首見！川普帶防長赫塞斯赴中訪問 打破數十年外交慣例

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國防部長赫塞斯12日在華府國會山莊出席參議院撥款委員會國防小組委員會聽證會，就總統川普提出的2027財年國防部預算案作證。路透
美國國防部長赫塞斯12日在華府國會山莊出席參議院撥款委員會國防小組委員會聽證會，就總統川普提出的2027財年國防部預算案作證。路透

美國白宮表示，國防部長赫塞斯12日下午與總統川普一同搭乘總統專機「空軍一號」前往北京，也成為數十年來首位陪同現任總統赴中國進行國是訪問的五角大廈首長，罕見打破長期以來的外交慣例。

南華早報13日報導，過去歷任美國防長通常都是單獨安排訪中行程。根據統計，這是自1972年前總統尼克森歷史性訪中以來，首次有美國總統帶著國防部長一同訪問中國；這也將是赫塞斯就任後首次訪中，同時是近8年來首位訪中的美國國防部長。上一位訪中的美國國防部長是馬提斯（James Mattis），他於川普第一任內的2018年6月訪中，並與中國國家主席習近平會面。

赫塞斯當天登上空軍一號前，上午才剛赴參議院作證，為白宮上月初提出的1.5兆美元軍事預算案辯護，並面對參議員針對伊朗戰爭提出的尖銳質詢。五角大廈官員與美軍將領隨後在國會就預算案作證時，也將中國解放軍列為主要競爭對手。多名官員表示，美軍在印太地區的首要任務是「嚇阻中國」。

赫塞斯與中國國防部長董軍此前僅曾於2025年10月31日在馬來西亞舉行的東協防長擴大會議（Asean Defence Ministers' Meeting-Plus）場邊會面一次。目前仍不清楚赫塞斯此次陪同川普訪中是否會與董軍會面，是否代表中美雙方高層軍事交流進一步恢復也仍有待觀察。

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