美國國務卿穿「馬杜洛被捕Nike裝」陪川普訪中！照片曝光網友笑翻

福斯新聞報導，美國總統川普12日啟程赴中國大陸進行國是訪問，國務卿魯比歐也隨行搭乘空軍一號。白宮官員曝光機上照片後，眼尖網友發現，魯比歐沒有穿平常的西裝，而是一身灰色Nike Tech刷毛運動套裝，「撞衫」委內瑞拉前總統馬杜洛今年初遭美軍綁架時穿的運動服造型，立刻在社群平台引發熱議。

白宮通訊主任張振熙在X分享照片，畫面中魯比歐穿著灰色Nike套裝現身空軍一號，與美國高層官員出訪時常見的正式西裝形象大不相同。貼文寫到：「魯比歐國務卿在空軍一號，輕鬆駕馭『委內瑞拉款』Nike Tech！」最後還附上一個爆笑的表情符號。

紐約時報指，馬杜洛1月初遭美軍突襲俘虜時，穿的就是同款Nike Tech套裝。

隨後白宮在X上傳一段影片，開頭是魯比歐在對委行動成功後嘲諷馬杜洛，接著便是美國總統川普當時公布馬杜洛被蒙住雙眼、雙手上銬的照片。白宮貼文寫下：「兜了一圈巧合呼應。」

不少網友也立刻把魯比歐的造型拿來和馬杜洛相比，還有網友笑稱：「我是不是錯過魯比歐的新工作？運動服模特兒？」魯比歐去年1月出任國務卿後身兼多職，現在不僅暫代國家安全顧問和一些部門首長，在主導對委內瑞拉行動後，曾被川普說「覺得由魯比歐當古巴總統也不錯」。

先前魯比歐坐在白宮橢圓形辦公室沙發上、一臉無奈的照片曾在網路瘋傳；這次他穿「馬杜洛套裝」後，網友很快又把這張舊梗圖重新加工，P成他穿著灰色運動裝坐在白宮沙發上的模樣，再度瘋傳。

也有網友把焦點放在細節上，挑出魯比歐腳上穿的是愛迪達球鞋，並非Nike。一名網友笑稱，馬杜洛當時從頭到腳都是Nike，「沒有混搭愛迪達和Nike」，因此這一回「馬杜洛得一分」

另有網友看到魯比歐最新造型時問：「他是不是要在飛機上當DJ？」魯比歐日前出席一場私人家族婚禮，被拍到站在DJ台後方，神情專注地戴著耳機，一手按住耳罩，一手熟練地操作筆記型電腦「打碟」。