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對台獨從「不支持」變「反對」？陸學者：美方不會改口、習不會開口

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤。路透
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤。路透

美國總統川普12日啟程訪問中國大陸，準備與中國國家主席習近平會晤。川普在行前表示，將與習近平討論美國對台軍售問題，打破美國數十年來不就對台軍售徵詢北京意見的慣例，也在台北及亞洲盟友間引發警訊。

川普11日表示：「習近平主席希望我們不要這麼做，我會和他討論這件事。」對此，數名知情人士表示，此番言論已引發美國盟友憂慮。

金融時報報導，拜登政府國家安全會議前東亞資深主任芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）說：「整個印太地區的盟友都深感憂慮，擔心川普會屈服於習近平的要求，延後對台軍售。這不僅等於讓中國對台灣關鍵安全援助擁有否決權，也暗示只要出價合適，任何夥伴的命運都可能拿來交換。」

川普與習近平預計將討論伊朗、貿易與投資等議題，但美國對台軍售可能成為峰會陰影。就在5個月前，美國政府才宣布總額創紀錄的111億美元對台軍售方案，美方目前也正在籌備另一項至少140億美元的軍售案，而北京一直要求華府修改「宣示性政策」（declaratory policy），明確表態「反對」台灣獨立。此舉也讓台灣及美國亞洲盟友感到不安，因為這將取代華府目前較中性的表述，也就是「不支持任何單方面改變台海現狀」。

曾管理多場美國總統與習近平峰會的前美國外交官貝莎蘭（Sarah Beran）表示，儘管中國一直試圖推動美方調整涉台措辭，但北京其實不需要川普真的說出新的表態。她說：「從北京角度來看，營造美國政策正在動搖的敘事，是一種有效策略，既能削弱台北，又能在區域內製造不確定性，而且比起直接與總統進行可能只是短暫性的交易式談判，風險更低。」

多名知情人士表示，他們更擔心川普會在對台軍售問題上做出讓步。布魯金斯研究所中國問題專家金沛雅（Patricia Kim）說：「中國已非常明確表示，對上一輪對台軍售案和即將到來的大規模軍售案感到不滿。習近平可能會要求川普延後或縮減下一輪軍售案。」

在中國施壓後，川普2月延後向國會提交依法必須進行的武器出口通知。參議院外交委員會民主黨籍副主席夏亨（Jeanne Shaheen）呼籲川普在訪中前先通知國會，稱這將向中國傳達「非常強烈的訊息，就是中國不要插手台灣問題」。

貝莎蘭表示，由於川普預計會將此次川習會塑造成具有突破性的峰會，並高度重視維持穩定，加上習近平預計今年稍晚也將回訪美國，外界將密切觀察川普是否會就軍售問題進行談判。她補充說：「習近平可能會告訴川普，另一項創紀錄的對台軍售方案是中國的紅線，將不利於兩國元首互動。」

貝莎蘭說：「如果北京認為，已成功讓美國總統同意長時間延後軍售，那將是非常重大的事情。」

不過，上海復旦大學美國研究中心副主任趙明昊認為，中國那些期待調整涉台措辭的人恐怕會失望，「美方將持續加強與台灣的軍事關係，而解放軍也會繼續為最壞情況做準備。」他說：「或許唯一可能出現的好事，是某種『相互克制』，也就是美國減少對台軍售，換取中國降低台海軍事活動。」

上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群則表示，她不認為習近平會親自要求川普使用「反對」台獨的措辭。她說：「習主席不需要親自提出要求，因為川普知道北京在這個問題上的期待。因此如果他希望在貿易等其他領域獲得更多利益，就可能會用自己的方式表達立場。若由習主席親自提出要求，反而就需要進行交換。」

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