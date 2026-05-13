快訊

春哥侃陸／川習會這一局 先看三張明牌、兩張暗牌

LINE免費貼圖5款！毛小孩集合 快用「勸敗買買圖」慫恿朋友瞎拼

台知名景點人潮雪崩！現場僅見5名遊客 攤販歇業、導遊直言：已不列行程

聽新聞
0:00 / 0:00

連美國總統都不能亂講！川習會前台灣問題成焦點 美官方談話守則曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）2025年10月30日與中國國家主席習近平（右）在釜山舉行雙邊峰會。美聯社
美國總統川普（左）2025年10月30日與中國國家主席習近平（右）在釜山舉行雙邊峰會。美聯社

美國的「一個中國」政策在維護台灣安全與主權的同時，也避免對台做出過度承諾，並盡量不刺激北京。隨著美國總統川普本周訪中、與中國國家主席習近平舉行峰會，建立在「戰略模糊」上的美國台海政策，可能再度成為焦點。

美聯社報導，1949年國共內戰結束後，即使蔣介石領導的國民政府已撤退到台灣，美國仍持續承認其代表中國。直到卡特政府與中國秘密談判數月，並於1979年與北京達成協議後，美國才開始遵循「一個中國」政策。但卡特後來仍表示，這項安排「並未阻止」未來總統或國會「甚至為了保護台灣而開戰」。

根據「一個中國」政策，美國認知中國主張台灣是中國一部分的立場，也與台灣維持非正式關係。這套政策刻意保持模糊，建立在所謂「戰略模糊」（strategic ambiguity）之上。亦即，美國同意確保台灣擁有自我防衛資源，以因應中國若試圖單方面以武力改變現狀，但並未明確說明，一旦北京動武，美方會軍事介入到何種程度。

近50年來，美國歷屆總統在相關議題上的措辭始終如履薄冰，因為即使只是闡述美國台海政策時出現微小口誤，也可能引發地緣政治緊張。

曾任美國國防部助理部長的奈伊（Joseph Nye）1995年被中國官員問到，美方將如何應對台海危機，奈伊當時表示：「我們不知道，你們也不知道。」

曾在柯林頓任內擔任白宮發言人的麥卡里（Mike McCurry）則說：「核心概念就是，堅守那些經過精心設計的措辭，不要偏離。因為有太多人正在聆聽與關注。」

雖然美國前總統老布希與歐巴馬等人始終謹慎拿捏措辭，但多位美國總統過去都曾在台灣政策上「踩線」，引發外交補救。例如拜登就曾4度暗示中國若入侵台灣，美國將軍事介入，迫使白宮官員事後澄清，美方並未改變數十年來的政策。

川普2016年當選後，也曾與時任總統蔡英文通話，那可能是1979年美國與中華民國斷交後，首次有美國準總統與中華民國總統直接通話。

曾在多個民主黨政府擔任國務院、五角大廈與白宮發言人的柯比（John Kirby）表示：「關鍵就在於字句的精確性。談到台灣時，措辭必須極度精準，因為坦白說，風險實在太高。」

不過，曾在川普第一任期擔任國務卿龐培歐（Mike Pompeo）首席中國政策顧問、現任哈德遜研究所中國中心主任的余茂春（Miles Yu）認為，台灣問題相關論述之所以經常出現誤解與失言，是因為許多概念本身就是中國設下的「概念陷阱」。

他說：「你無法解釋本來就無法被解釋的事情。」

余茂春長期主張，美國應更明確表態會防衛台灣，也認為「一個中國」政策或北京所稱的「一個中國原則」，本質上完全是中國塑造出來的概念，「中國高層從來不認為，美國是否會協防台灣存在任何模糊空間。」

余茂春認為，美國長期以來一直依據中國威脅程度制定防衛台灣方案，而華府多年來在台海局勢升溫時多次調動軍力，也證明了這點。

如今，川普政府仍強調政策未變，但對外界認為談論台灣時必須進行「文字體操」的說法不以為然，並指出川普任內已批准多筆對台軍售。即便如此，要完全說對仍不容易。

柯比表示：「任何當過國務院、五角大廈甚至白宮發言人的人都知道，只要談到台灣議題，你一定會看筆記，不會即興發揮。」但他也坦言，自己曾因「太有自信」沒有照稿念，結果錯誤描述政策，引發「一場小風波」。

柯比說，一旦出現重大失言，美國政策官員通常會立刻表達不滿，而且毫不客氣，「你會被強烈要求立刻發聲明更正。」

川普 習近平 川習會 川習

延伸閱讀

台灣成川習會菜單？回顧歷任美國總統訪中對台灣的影響

「台灣人會擔憂！」川普要談軍售 美前官員指習近平目標「這件事」

美媒預測川習會對台灣最佳劇本！專家示警：需提防川普1習慣

訪中行程曝 川普稱將與習近平談對台軍售 官員預告還有這些議題

相關新聞

川普證實「偉大的黃仁勳」隨行訪中！預告見習近平首先提1要求

輝達執行長黃仁勳12日被白宮記者目擊在阿拉斯加停留加油時登上空軍一號，隨行美國總統川普前往中國進行國是訪問。不久後，川普發文證實消息，同時點名一票隨行的商界巨頭，並預告川習會第一件事將請求中國國家主席習近平「開放」中國，「讓優秀人才協助中國更上層樓」。

即時短評／黃仁勳最後一刻隨川普赴北京 AI晶片端上川習會談判桌？

前一天傳出未受邀陪同美國總統川普訪中國大陸的輝達執行長黃仁勳，12日被白宮記者目擊在阿拉斯加趁空軍一號停留加油時登機，同行前往中國。箇中轉折，耐人尋味。

美國國務卿穿「馬杜洛被捕Nike裝」陪川普訪中！照片曝光網友笑翻

福斯新聞報導，美國總統川普12日啟程赴中國大陸進行國是訪問，國務卿魯比歐也隨行搭乘空軍一號。白宮官員曝光機上照片後，眼尖網友發現，魯比歐沒有穿平常的西裝，而是一身灰色Nike Tech刷毛運動套裝，「撞衫」委內瑞拉前總統馬杜洛今年初遭美軍綁架時穿的運動服造型，立刻在社群平台引發熱議。

對台獨從「不支持」變「反對」？陸學者：美方不會改口、習不會開口

美國總統川普12日啟程訪問中國大陸，準備與中國國家主席習近平會晤。川普在行前表示，將與習近平討論美國對台軍售問題，打破美國數十年來不就對台軍售徵詢北京意見的慣例，也在台北及亞洲盟友間引發警訊。

連美國總統都不能亂講！川習會前台灣問題成焦點 美官方談話守則曝光

美國的「一個中國」政策在維護台灣安全與主權的同時，也避免對台做出過度承諾，並盡量不刺激北京。隨著美國總統川普本周訪中、與中國國家主席習近平舉行峰會，建立在「戰略模糊」上的美國台海政策，可能再度成為焦點。

為何黃仁勳「中途入陣」？傳川普看報導後親自急Call 黃直飛此地會合

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）證實，執行長黃仁勳現已加入美國總統川普的中國大陸訪問團。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。