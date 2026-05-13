即時短評／黃仁勳最後一刻隨川普赴北京 AI晶片端上川習會談判桌？

前一天傳出未受邀陪同美國總統川普訪中國大陸的輝達執行長黃仁勳，12日被白宮記者目擊在阿拉斯加趁空軍一號停留加油時登機，同行前往中國。箇中轉折，耐人尋味。

路透報導，川普是在看到媒體報導黃仁勳沒有受邀後，12日最後一刻打電話給黃仁勳，邀他加入訪中行程。 黃仁勳隨後趕往登機。

這和前一天的版本形成明顯反轉。路透原先報導，黃仁勳不隨川普赴北京，原因是白宮這次行程重點放在農業與商用航空，例如波音訂單，而不是輝達最關切的AI晶片出口問題。

路透引述知情人士稱，川普看到媒體報導黃仁勳未受邀後，最後一刻致電黃仁勳。這是目前最明確的轉折原因。輝達發言人則說，黃仁勳是「應川普總統邀請」出席峰會，以支持美國與政府目標。白宮方面則淡化處理，稱黃仁勳行程改變，最後剛好能成行。

彭博報導重點是黃仁勳成為「最後一刻新增」成員，並被看到在阿拉斯加登上空軍一號；白宮發言人張振熙說法則是黃仁勳行程有變，「剛好安排得上」。彭博目前公開摘要沒有明確寫出「川普看到媒體報導後親自致電」這一段。

路透進一步判斷，黃仁勳臨時加入，暗示輝達H200晶片對中國銷售問題可能進入川習會議程。美國商務部長盧特尼克上月曾說，輝達H200尚未賣到中國，原因包括取得中國政府許可仍有困難；美方雖已在1月有條件放行對中國銷售H200，但華府鷹派仍擔心北京用這類晶片強化軍事能力。

黃仁勳最後一刻登上空軍一號，讓川普這趟北京行多了一層戲劇性。原先美方隨行企業名單被認為偏向波音、農業、金融與一般商業訂單，似乎刻意淡化AI晶片議題；如今輝達執行長同行，等於把H200晶片、中國市場與美中科技戰帶進峰會現場。

這個轉折之所以敏感，是因為AI晶片早已不是單純商業問題。對北京而言，輝達高階晶片能否進入中國，關係到AI競賽、產業升級與科技自主；對華府而言，出口管制則牽涉國安、軍事應用與對中談判籌碼。川普若放寬限制，可能被國內鷹派批評對中讓步；若堅持封鎖，又可能影響美國企業利益與峰會成果。

更重要的是，川普此行本就不是在最有利的位置出發。他原本希望帶著伊朗讓步、荷莫茲海峽重開的成果抵達北京，向習近平展示美國仍能主導戰局。但目前伊朗問題未解，能源通道仍受阻，反而讓中國看到美國被較弱對手拖住的一面。

因此，這場川習會已不只是美中關係重啟，也不是單一伊朗議題的談判。它同時牽動戰爭、能源、貿易與AI晶片。川普或許想讓伊朗成為北京行主軸，但黃仁勳登機後，AI晶片問題談或不談，已由不得他。