快訊

川普證實「偉大的黃仁勳」隨行訪中！預告見習近平首先提1要求

MLB／大谷5月首轟、本季第7轟來了！ 山本由伸前5局挨3轟陷入落後

他收千元帳單花8分鐘讓AI取消訂閱！半小時退款成功細節曝光 網跪求名稱

聽新聞
0:00 / 0:00

即時短評／黃仁勳最後一刻隨川普赴北京 AI晶片端上川習會談判桌？

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國媒體直擊黃仁勳（中）在阿拉斯加機場準備登上空軍一號。圖／取自紐約郵報記者Emily Goodin的X平台
美國媒體直擊黃仁勳（中）在阿拉斯加機場準備登上空軍一號。圖／取自紐約郵報記者Emily Goodin的X平台

前一天傳出未受邀陪同美國總統川普訪中國大陸的輝達執行長黃仁勳，12日被白宮記者目擊在阿拉斯加趁空軍一號停留加油時登機，同行前往中國。箇中轉折，耐人尋味。

路透報導，川普是在看到媒體報導黃仁勳沒有受邀後，12日最後一刻打電話給黃仁勳，邀他加入訪中行程。 黃仁勳隨後趕往登機。

這和前一天的版本形成明顯反轉。路透原先報導，黃仁勳不隨川普赴北京，原因是白宮這次行程重點放在農業與商用航空，例如波音訂單，而不是輝達最關切的AI晶片出口問題。

路透引述知情人士稱，川普看到媒體報導黃仁勳未受邀後，最後一刻致電黃仁勳。這是目前最明確的轉折原因。輝達發言人則說，黃仁勳是「應川普總統邀請」出席峰會，以支持美國與政府目標。白宮方面則淡化處理，稱黃仁勳行程改變，最後剛好能成行。

彭博報導重點是黃仁勳成為「最後一刻新增」成員，並被看到在阿拉斯加登上空軍一號；白宮發言人張振熙說法則是黃仁勳行程有變，「剛好安排得上」。彭博目前公開摘要沒有明確寫出「川普看到媒體報導後親自致電」這一段。

路透進一步判斷，黃仁勳臨時加入，暗示輝達H200晶片對中國銷售問題可能進入川習會議程。美國商務部長盧特尼克上月曾說，輝達H200尚未賣到中國，原因包括取得中國政府許可仍有困難；美方雖已在1月有條件放行對中國銷售H200，但華府鷹派仍擔心北京用這類晶片強化軍事能力。

黃仁勳最後一刻登上空軍一號，讓川普這趟北京行多了一層戲劇性。原先美方隨行企業名單被認為偏向波音、農業、金融與一般商業訂單，似乎刻意淡化AI晶片議題；如今輝達執行長同行，等於把H200晶片、中國市場與美中科技戰帶進峰會現場。

這個轉折之所以敏感，是因為AI晶片早已不是單純商業問題。對北京而言，輝達高階晶片能否進入中國，關係到AI競賽、產業升級與科技自主；對華府而言，出口管制則牽涉國安、軍事應用與對中談判籌碼。川普若放寬限制，可能被國內鷹派批評對中讓步；若堅持封鎖，又可能影響美國企業利益與峰會成果。

更重要的是，川普此行本就不是在最有利的位置出發。他原本希望帶著伊朗讓步、荷莫茲海峽重開的成果抵達北京，向習近平展示美國仍能主導戰局。但目前伊朗問題未解，能源通道仍受阻，反而讓中國看到美國被較弱對手拖住的一面。

因此，這場川習會已不只是美中關係重啟，也不是單一伊朗議題的談判。它同時牽動戰爭、能源、貿易與AI晶片。川普或許想讓伊朗成為北京行主軸，但黃仁勳登機後，AI晶片問題談或不談，已由不得他。

川普 習近平 川習會 川習 黃仁勳

延伸閱讀

美中科技角力升溫　黃仁勳加入川普訪中行程

AI 晶片沒得談？黃仁勳傳未隨川普訪中 沒在企業領袖邀請名單內

川普證實「偉大的黃仁勳」隨行訪中！預告見習近平首先提1要求

為何黃仁勳「中途入陣」？傳川普看報導後親自急 Call 黃直飛此地會合

相關新聞

即時短評／黃仁勳最後一刻隨川普赴北京 AI晶片端上川習會談判桌？

前一天傳出未受邀陪同美國總統川普訪中國大陸的輝達執行長黃仁勳，12日被白宮記者目擊在阿拉斯加趁空軍一號停留加油時登機，同行前往中國。箇中轉折，耐人尋味。

【即時短評】賴總統不赴彈劾會是權利 不回函立院邀請是對全民傲慢

立法院今天進行第二次對總統提出彈劾案審查會，賴總統這次不僅不列席，總統府更加碼對立院邀請函「已讀不回」；賴總統選擇不赴立院自然是他的權利，但直接無視憲政機關的正式公文書，則是凸顯了對全民的傲慢。

即時短評／外交數據揭密：習近平「主場優勢」對決川普「交易式外交」

川習會即將登場，一份最新外交數據分析提供了有趣的觀察：中國大陸國家主席習近平出國次數明顯減少，但世界領袖卻更頻繁前往北京。

【即時短評】改寫歷史是「正義」 換招牌字體只是「時尚」？

台電換招牌字體，設計圈雖有讚聲，社會卻更多批評。所謂「企業識別更新」、「符合數位時代」、「提升辨識與品牌一致性」，理由講得冠冕堂皇，聽來也像真有那麼回事。但什麼字型比較現代、比較時尚？見仁見智，何況問題是換掉字，還是字背後蘊藏的歷史？

即時短評／川習會前夕川普對北京小動作不斷 是極限施壓大交易？

美國總統川普訪華前夕對北京小動作不斷，是典型的交易式外交手法：先施壓、累積籌碼，再帶到談判桌上換取讓步。這不是隨機的挑釁，而是有目的的暖身。

【即時短評】川習會觸及美台軍售 顯示美國外交維護自身利益為優先

美國總統川普明訪中，他預告與中國大陸國家主席習近平會面，將討論對台軍售議題。這顯示美國外交政策向來優先維護美國戰略利益，盟友感受不是他們在乎的事情，美國所思所念只有美國自身利益，不是對朋友的道義。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。