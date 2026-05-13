川普證實「偉大的黃仁勳」隨行訪中！預告見習近平首先提1要求

輝達執行長黃仁勳12日被白宮記者目擊在阿拉斯加停留加油時登上空軍一號，隨行美國總統川普前往中國進行國是訪問。不久後，川普發文證實消息，同時點名一票隨行的商界巨頭，並預告川習會第一件事將請求中國國家主席習近平「開放」中國，「讓優秀人才協助中國更上層樓」。

多家外媒11日傳出，川普此次訪中行，黃仁勳並未列入受邀名單。

對此，川普稍早在真實社群發文，駁斥美國財經網站CNBC錯誤報導「輝達偉大的黃仁勳未受邀」。

他說：「事實上，黃仁勳現在就在空軍一號上，除非我請他下機，這絕對不可能。」他怒轟CNBC錯誤報導，是假新聞。

川普補充，不光黃仁勳，還有許多商界巨頭同行。他一一點名包括特斯拉執行長馬斯克、蘋果執行長庫克、波音執行長歐特柏格等10多人。

川普寫道：「這群人隨行前往偉大的中國，屆時，我將請求非凡的習近主席『開放』中國，讓這些優秀的人才施展魔法，協助中華人民共和國更上層樓！」

川普接著說：「我承諾，我們數小時後會面，這將是我提出的第一項要求。我從未見過或聽過任何比這個構想更有利於美中兩個不可思議國家的主意！」

路透報導，川普是在看到媒體報導黃仁勳沒有受邀後，12日最後一刻打電話給黃仁勳，邀他加入訪中行程。 黃仁勳隨後趕往登機。