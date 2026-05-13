川普赴中訪問 第一夫人未隨行

美國總統川普率團前往中國進行國是訪問，美國第一夫人辦公室透過電子郵件回應媒體，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）未隨行出訪。

據南華早報13日報導，梅蘭妮亞（Melania Trump）未隨行出訪。

美國第一夫人辦公室透過電子郵件回應南華早報的詢問表示，第一夫人不會跟隨川普出訪。

中國外交部11日宣布，川普於13至15日訪問中國。川普訪問團預計今晚抵達北京，這是川普從2017年以來，再次踏上中國國土，梅蘭妮亞彼時陪同訪問中國；外界評估川普將於14日會晤中國國家主席習近平。

川普此趟出訪率領包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）等多名企業高層隨行，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳臨時更改行程，加入訪問團。

據路透社13日報導，黃仁勳原先未出現在白宮釋出的企業高層隨行名單中。消息人士表示，許多隨行訪中的企業正在中國面臨監管或市場准入障礙，他們將川普與習近平的會晤視作一個突破口。