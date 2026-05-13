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為何黃仁勳「中途入陣」？傳川普看報導後親自急Call 黃直飛此地會合

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）證實，執行長黃仁勳現已加入美國總統川普的中國大陸訪問團。

美國財經媒體CNBC與路透均報導，先前最初跡象是黃仁勳未獲邀請。消息人士說，川普在看到媒體報導企業領袖代表團名單沒有黃仁勳，並由之聯想或猜測可能原因之後，親自打電話給黃仁勳，邀請他加入。於是黃仁勳隨即飛往阿拉斯加，登上空軍一號與川普會合。

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輝達發言人在聲明中表示：「黃仁勳是應川普總統的邀請參加此次峰會，以支持美國及政府的目標。」當被問及黃仁勳在阿拉斯加中途加入行程的原因時，輝達只引用了同樣的聲明，並未提供進一步細節。

白宮方面則未立即回應置評請求。

白宮通訊聯絡主任張振熙（Steven Cheung）稍早表示，黃仁勳的行程有所變動，「事情剛好就這麼安排成了」。

過去四年來，輝達用於訓練AI模型的先進晶片，要銷售到中國大陸遭遇美國政府愈發嚴格的出口限制。輝達今年2月曾表示，美國政府批准可出口到中國大陸的「降規版」AI晶片，尚未獲北京准許進入中國市場。

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輝達執行長黃仁勳12日被白宮記者目擊在阿拉斯加停留加油時登上空軍一號，隨行美國總統川普前往中國進行國是訪問。不久後，川普發文證實消息，同時點名一票隨行的商界巨頭，並預告川習會第一件事將請求中國國家主席習近平「開放」中國，「讓優秀人才協助中國更上層樓」。

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