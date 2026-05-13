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川習會前 人民日報刊載5000字長文談美中關係

中央社／ 台北13日電

美國總統川普預計於今晚抵達北京。中共黨媒人民日報今天刊登5000字長文，表示美中關係回不到過去，但能有更好未來，並指出通過一次次交鋒，雙方對話更平等、溝通更務實、底線更清晰。

川普將於13日至15日對中國進行國是訪問，人民日報今天在其三版刊登5000字、署名「國紀平」的評論文章談論中美關係，為川習會面預熱。

這篇文章的標題為「中美關係回不到過去，但能夠有一個更好的未來——寫在中美元首會晤之際」。

文章說，歷經波折起伏，美中關係已走到全新的歷史方位。美中元首又一次握手，必將是一個具有里程碑意義的新起點。「通過一次次交鋒與對話，中美打交道的心態與方式漸漸發生變化。今天，雙方對話更平等、溝通更務實、底線更清晰，中美關係展現出韌性中開新局的可能。」

文章指出，美中兩個大國打交道，最重要的是樹立正確的戰略認知，要回答好美中到底是對手還是夥伴這個管總的問題。

文章重申，這些年，面對關稅戰、貿易戰，中方願談敢打，堅守原則與底線，「不僅彰顯了硬核實力，贏得了國際尊重」，也為雙方回到談判桌前，通過對話協商解決分歧創造了可能。

文章並提及，台灣議題是美中關係中最重要、最敏感的核心問題，也事關中美關係的政治基礎。習近平多次與川普表明中方在台灣議題上的原則立場，強調「台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去」。

文章聲稱，「明確原則底線，正是防止中美關係出現嚴重風險的責任擔當」。

有關於美中經貿關係，文章表示，美中對話比對抗好，合作比零和好，穩定比折騰好。並聲稱近幾年，美中關係之所以困難頻現，根子上是因為美方一些人執迷於零和博弈。

文章並指，世界經濟經不起前兩大經濟體陷入「脫鉤斷鏈」。雙方應該做夥伴、做朋友，讓經貿合作繼續成為美中關係的壓艙石，成為世界經濟增長的推進器，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。

文章最後提到，當前，中東局勢持續緊張，衝突外溢風險上升。要實現世界長治久安，就必須維護國際秩序穩定。世界反法西斯戰爭中，美中為建立戰後國際秩序並肩作戰，付出巨大犧牲。今天雙方理應共同維護這個來之不易的成果。

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