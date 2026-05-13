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Rubio譯名從盧改成魯 中國疑藉此解套制裁措施

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
美國國務卿盧比歐。美聯社資料照
美國國務卿盧比歐。美聯社資料照

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）儘管受到中國制裁，今天仍隨總統川普（Donald Trump）一同前往北京，而促成這項突破的，疑與中方更改他的中文譯名有關。

法新社報導，現年54歲的盧比歐長期關注中國人權問題，過去曾兩度遭北京制裁。

然而，在川普任命盧比歐出任國務卿後，中國似找到了一個外交上的變通方式。

中國政府及官媒過去將他姓氏翻作「盧比奧」，但於他2025年1月接任國務卿之前，即把第一個音節從「盧」改為「魯」。

兩位外交官表示，他們認為中國之所以做出這項變動，是因為對盧比歐祭出的禁止入境等制裁措施，是針對舊譯名實施。

中國駐美大使館並未立即回應法新社置評請求。

美國國務院官員僅證實盧比歐與川普一同赴中；他也被目擊在馬里蘭州安德魯空軍基地（Andrews Air Force Base）登上總統專機「空軍一號」。

古巴裔美國人盧比歐向來強烈反對共產主義。他曾主導多項針對新疆強迫勞動的議案，也曾公開批評北京在香港的鎮壓行動。

在國務卿任命聽證會上，盧比歐高度聚焦中國，形容中國是美國前所未有的對手。

但自上任以來，盧比歐選擇支持川普的對中路線，配合川普把習近平視為友人並專注於貿易關係，同時淡化人權議題。

不過，盧比歐維持一貫的友台立場，去年曾表示，川普政府不會為了與中國達成貿易協議，而把自治民主台灣的未來拿來談判。

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