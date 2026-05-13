川習會登場前 中美高層今赴南韓貿易磋商

川習會登場前，中美高層先於南韓進行磋商。美國財政部長貝森特今早抵達韓國，將在川習會登場前，與中國大陸國務院副總理何立峰舉行貿易磋商。

綜合外媒報導，南韓仁川機場的目擊者稱，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰周二抵達南韓，將與美方舉行經貿磋商，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼隨行。

貝森特13日赴韓前先行訪問東京，與日本首相高市早苗進行會談。南韓政府表示，貝森特與何立峰在韓期間，將分別與南韓總統李在明會面。

南韓財長具潤哲表示，預計貝森特周三上午抵達南韓，與何立峰會面。南韓媒體引述機場官員稱，兩人將在仁川機場接待室會談。外界預料兩人會面將為中美元首在北京的會晤做準備。

中國大陸商務部新聞發言人此前表示，雙方將以兩國元首釜山會晤及歷次通話重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題進行磋商。