即時短評／外交數據揭密：習近平「主場優勢」對決川普「交易式外交」

川習會即將登場，一份最新外交數據分析提供了有趣的觀察：中國大陸國家主席習近平出國次數明顯減少，但世界領袖卻更頻繁前往北京。

根據亞洲協會政策研究院（Asia Society Policy Institute）5月6日發布的報告，從2013年至2025年，習近平共出訪126次，前往72個國家；而同期美國總統（歐巴馬、川普、拜登）則出訪146次，前往56個國家。美國總統出訪次數較多，但習近平造訪的國家範圍更廣，尤其在疫情後，雙方外交風格出現明顯分化。

報告最突出的發現是「主場外交」的崛起。同一時期，外國元首和政府元首前往中國的次數高達894次，遠高於前往美國的619次。中國不僅接待更多領袖，接待的國家也更多（174國 vs 163國）。這顯示北京正成功將自身打造成全球外交的重要樞紐。

疫情前，習近平的外交足跡相當活躍，尤其在全球南方。拉丁美洲、東南亞、中亞和非洲都是重點區域。疫情後，習近平大幅減少出訪，轉向更具選擇性的「請進來」策略。北京透過一帶一路論壇、中國國際進口博覽會等大型活動，持續吸引各國領袖前來，而美國則更專注於傳統盟友體系，特別是西歐和印太地區。

這種差異反映了中美兩國不同的外交哲學。美國傾向於「聯盟式外交」，透過密集出訪鞏固既有夥伴關係；中國則傾向「主場外交」，利用自身市場規模和經濟吸引力，讓各國主動前來談判與合作。對中國而言，這種方式不僅降低領導人出訪的安全與後勤風險，更能凸顯「以我為主」的地位。

在川習會前夕，這一趨勢特別值得關注。川普一向強調「交易藝術」，喜歡在自己主場談判；習近平則習慣在自家後院接待外賓。雙方領導人外交風格的差異，可能也會影響這次會晤的氣氛與成果。北京目前展現出較強的主場優勢，尤其在全球南方國家間擁有更廣泛的網絡，這將是川普在談判桌上必須面對的現實。

當北京透過主場外交持續擴大國際影響力時，台灣更需思考如何在有限資源下，強化與理念相近國家的實質關係，以及如何在中美博弈的夾縫中，找到自己的戰略空間。

習近平出訪減少，卻讓世界主動走進北京，這不只是外交行程的變化，更是中國國際地位與戰略自信的體現。在川習會登場之際，這一背景值得各界仔細觀察。