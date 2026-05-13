快訊

川普證實「偉大的黃仁勳」隨行訪中！預告見習近平首先提1要求

MLB／大谷5月首轟、本季第7轟來了！ 山本由伸前5局挨3轟陷入落後

他收千元帳單花8分鐘讓AI取消訂閱！半小時退款成功細節曝光 網跪求名稱

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會前夕 美財長抵南韓與中方舉行經貿磋商

中央社／ 仁川13日綜合外電報導
美國財長貝森特。(美聯社)
美國財長貝森特。(美聯社)

川習會明天將於北京登場，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天抵達南韓仁川機場，將與中國國務院副總理何立峰舉行經貿磋商，預計涵蓋多項議題，為川習會預作準備。

路透社報導，貝森特抵達南韓仁川機場時，並未對現場記者發表評論。

南韓總統府青瓦台表示，貝森特與何立峰今天上午將分別在青瓦台與南韓總統李在明會面。

隨同何立峰出訪的官員，還包括中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼。

韓媒News1昨天引述機場官員說法指出，美中經貿磋商預計在仁川機場貴賓室舉行。美方官員表示，美中雙方預計將在北京峰會上，同意建立促進雙邊貿易與投資的論壇；同時，中方也可望宣布對波音公司（Boeing）飛機、美國農產品以及能源相關的採購計畫。

此外，北京當局也希望美國放寬先進半導體的出口限制，並對一項限制關鍵晶片製造設備出口至中國的法案表達關切。

川普 習近平 川習會 川習

延伸閱讀

美財長明訪韓見李在明 討論關稅等議題

大陸國務院副總理何立峰12日將赴韓國 與美方舉行經貿磋商

川習會即將登場 白宮：美方會就伊朗議題施壓中國

川習會在即 市場預期中國不會再加大採購美國大豆

相關新聞

川普證實「偉大的黃仁勳」隨行訪中！預告見習近平首先提1要求

輝達執行長黃仁勳12日被白宮記者目擊在阿拉斯加停留加油時登上空軍一號，隨行美國總統川普前往中國進行國是訪問。不久後，川普發文證實消息，同時點名一票隨行的商界巨頭，並預告川習會第一件事將請求中國國家主席習近平「開放」中國，「讓優秀人才協助中國更上層樓」。

即時短評／黃仁勳最後一刻隨川普赴北京 AI晶片端上川習會談判桌？

前一天傳出未受邀陪同美國總統川普訪中國大陸的輝達執行長黃仁勳，12日被白宮記者目擊在阿拉斯加趁空軍一號停留加油時登機，同行前往中國。箇中轉折，耐人尋味。

為何黃仁勳「中途入陣」？傳川普看報導後親自急Call 黃直飛此地會合

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）證實，執行長黃仁勳現已加入美國總統川普的中國大陸訪問團。

Rubio譯名從盧改成魯 中國疑藉此解套制裁措施

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）儘管受到中國制裁，今天仍隨總統川普（Donald Trump）一同前往北京，而...

川習會登場前 中美高層今赴南韓貿易磋商

川習會登場前，中美高層先於南韓進行磋商。美國財政部長貝森特今早抵達韓國，將在川習會登場前，與中國大陸國務院副總理何立峰舉行貿易磋商。

川習會前夕 美財長抵南韓與中方舉行經貿磋商

川習會明天將於北京登場，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天抵達南韓仁川機場，將與中國國務院副總理何立峰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。