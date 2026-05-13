川習會前夕 美財長抵南韓與中方舉行經貿磋商

川習會明天將於北京登場，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天抵達南韓仁川機場，將與中國國務院副總理何立峰舉行經貿磋商，預計涵蓋多項議題，為川習會預作準備。

路透社報導，貝森特抵達南韓仁川機場時，並未對現場記者發表評論。

南韓總統府青瓦台表示，貝森特與何立峰今天上午將分別在青瓦台與南韓總統李在明會面。

隨同何立峰出訪的官員，還包括中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼。

韓媒News1昨天引述機場官員說法指出，美中經貿磋商預計在仁川機場貴賓室舉行。美方官員表示，美中雙方預計將在北京峰會上，同意建立促進雙邊貿易與投資的論壇；同時，中方也可望宣布對波音公司（Boeing）飛機、美國農產品以及能源相關的採購計畫。

此外，北京當局也希望美國放寬先進半導體的出口限制，並對一項限制關鍵晶片製造設備出口至中國的法案表達關切。