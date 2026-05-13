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川習會前 王毅與巴基斯坦外長談荷莫茲海峽問題

中央社／ 台北13日電

川習會前夕，中國外長王毅12日晚間與巴基斯坦副總理兼外長達爾通電話時表示，希望巴基斯坦保持信心、加大斡旋，為妥善解決荷莫茲海峽開放問題、早日恢復地區和平做出貢獻。

美國總統川普將於今日晚間抵達北京，預計將於14日與中國國家主席習近平會面，外界預期川習會面將談論到伊朗問題。

據中國外交部官網13日淩晨消息，王毅12日晚間與達爾（Ishaq Dar）通電話。

王毅重申中國原則立場，讚賞巴基斯坦促成美伊談判並延長臨時停火，希望巴基斯坦保持信心、加大斡旋，為妥善解決荷莫茲海峽開放問題、早日恢復地區和平做出貢獻。

王毅說，這也是國際社會的普遍願望。中國將繼續支持巴基斯坦的調解並為此做出自己的努力。

根據中方消息，達爾介紹了巴基斯坦斡旋伊朗與美國接談近期情況，感謝中國支持巴基斯坦促談努力，期待與中國加強協調配合，共同為維護地區和平穩定發揮積極作用。

王毅也提到，再過幾天中巴兩國將迎來建交75周年紀念日，雙方要共同辦好紀念活動，密切高層交往，加強戰略溝通，鞏固鐵桿友誼，推進務實合作，更好維護彼此核心利益和中巴共同利益，推動中巴全天候戰略合作夥伴關係邁上新臺階。

王毅還稱，面對變亂交織的世界，雙方應在聯合國等多邊平台發出中巴正義聲音，共同捍衛多邊主義。

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