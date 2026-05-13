黃仁勳行程突變！白宮證實隨川普前往北京 最後一刻登上空軍一號

白宮負責新聞聯絡的主管表示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳會參加美國總統川普的訪問中國大陸行程。而據了解，他與特斯拉執行長馬斯克，是與川普一同乘坐空軍一號前往北京。

彭博資訊報導，黃仁勳是臨時加入川普的訪中隊伍，成為「最後一分鐘」才臨時新增的訪問團成員。有人目擊他在停留於阿拉斯加時，登上空軍一號。

陪同川普前往中國訪問的，還馬斯克在內的十多位美國知名企業領袖。

彭博說，直到美國周二深夜之前，訪問團名單中並未包括黃仁勳。

白宮通訊聯絡主任張振熙（Steven Cheung）表示，黃仁勳的行程有所變動，「事情剛好就這麼安排成了」。