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啟程赴北京 川普：將與習近平長談伊朗 訪中重點是貿易

世界日報／ 記者顏伶如、陳熙文／綜合報導
川普總統在出發前表示，此行重點是貿易，他也會與習近平長談伊朗問題。（歐新社）
川普總統在出發前表示，此行重點是貿易，他也會與習近平長談伊朗問題。（歐新社）

川普總統12日下午從馬里蘭州安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)搭乘空軍一號前往北京，將與中國國家主席習近平展開意義重大的「川習會」，預計將討論貿易、伊朗戰爭、台灣等議題。臨行之前，川普在白宮草坪對媒體發表談話，淡化與習近平之間對於伊朗戰爭的看法分歧，並說「這是一趟令人興奮的旅程，很多好事將會發生。」這是川普第一任期內於2017年訪問北京之後再次訪問中國，第一夫人梅蘭妮亞並未隨行。

稱美在伊朗問題上不需任何幫助

川普對媒體表示，此行將與習近平針對伊朗問題展開長談，「坦白講，我覺得他一直都表現得很好」。川普後來又說：「我們有很多事情要討論，但我想伊朗並非其中之一，因為我們已經全面掌控伊朗。」有記者詢問是否將敦促習近平向伊朗施壓，川普答道：「我們在伊朗問題上不需要任何幫助。」

川普：大家會看到很多好事發生

在出發前往北京之前，川普總統比出大拇指手勢。（美聯社）
在出發前往北京之前，川普總統比出大拇指手勢。（美聯社）

川普指出，貿易才是這次峰會的核心議題。川普形容習近平「一直是我的朋友」、「一直是跟我們很處得來的人」，並表示「大家將會看到很多好事發生」。

美聯社分析，川普領導的共和黨政府似乎已經下定決心，不要讓伊朗問題的分歧阻擋在其他棘手難題爭取進展的努力，包括貿易以及尋求中國合作禁止製作芬太尼的先驅化學物質出口。在中國方面，習近平與川普一樣，也有各種充分理由不希望讓伊朗問題的歧見影響兩國關係的其他層面，北京希望避免美中關係進一步惡化，否則中國經濟將面臨更多挑戰。

報導指出，川普與習近平可能都想避免製造兩大強權去年瀕臨貿易戰邊緣時的經濟陰霾，雙方終於在去年10月達成貿易休兵協議。

美國駐中國大使龐德偉(David Perdue)12日接受福斯新聞網訪問時說，「完全預期」川普與習近平將討論台灣。不過，他表示，美國對台政策不可能在川普訪問期間發生改變。

龐德偉表示，川普正在做的事跟1979年以來歷任美國總統所做完全一樣，台灣成為議題都在預料之中，不像上次釜山峰會沒有提及台灣。他說：「我們會聽取中方意見，可是我不認為川普總統將在我們的對台政策上做出任何重大改變。」

陪同川普出訪的首長包括國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯、白宮副幕僚長布萊爾(James Blair)、副國安顧問賈布里爾(Robert Gabriel)等。

川普 習近平 川習會 川習

延伸閱讀

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美國官員：川普會就伊朗議題對習近平施壓

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