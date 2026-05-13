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川習會在即 瑞士媒體關注台灣安全與美國動向

中央社／ 蘇黎世13日專電
美國總統川普即將訪問北京，美國對台政策與台灣安全議題，成為瑞士媒體關注焦點。（歐新社資料照片）
美國總統川普即將訪問北京，美國對台政策與台灣安全議題，成為瑞士媒體關注焦點。（歐新社資料照片）

美國總統川普即將訪問北京，美國對台政策與台灣安全議題，成為瑞士媒體關注焦點。瑞士廣播電視台（SRF）近日報導，美國前國防部官員胡振東認為，川普仍會維持美國長期支持台灣自我決定權的立場，不會做出重大讓步。

美國總統川普即將前往北京與中國國家主席習近平會面，瑞士廣播電視台11日報導，由於川普此行希望在經濟議題上取得成果，台灣方面擔心，美國可能在對中與對台政策上出現某種程度的調整或讓步。

報導指出，中國外交部長王毅近日聲稱，台灣問題是中美關係「最大的風險」，必要時仍不排除以武力處理台灣問題。胡振東對此接受瑞士廣播電視台訪問表示，習近平可能會要求川普公開表態美國反對台灣獨立，但是他認為，川普不太可能做出重大讓步。

胡振東表示，美國長期以來支持台灣的自決權，而川普理解台灣在區域安全上的重要性，因此他預期川普仍會維持既有立場。

國防安全研究院學者沈明室也接受瑞士廣播電視台訪問表示，相信習近平將在會晤中提及台灣問題；台灣若缺少美國支持，如何在軍事、經濟、商業與外交層面維持生存，是極為重要的問題，「我們已開始準備。」

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