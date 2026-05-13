紐時川習會觀察：川普深陷伊朗泥淖 習近平無力也不願出手相助

美國總統川普原本並不希望以這種姿態抵達中國大陸。

川普正在前往北京途中，預計13日晚間抵達。紐約時報的觀察分析，開頭一針見血指出川普的矛盾。

分析指出，川普將期待已久的北京行推遲6周時，原本押注自己在抵達北京時，已經迫使伊朗接受美方要求。他預期，遭重創的伊朗領導層已同意交出核庫存，放棄核武野心，並重新開放荷莫茲海峽。如此一來，他要傳遞給中國國家主席習近平的訊息將十分明確：中國宣稱美國這個超級強權正在衰落，言之過早。

但川普13日抵達時，許多中國人反而會好奇，川普怎麼會在一場由自己發動的戰爭中，被一個戰力遠不如美國的國家拖入泥淖。伊朗的核庫存仍舊埋在去年6月美軍轟炸行動造成的瓦礫之下。中國超過30%的石油、以及略低比例的天然氣都經由荷莫茲海峽運輸，但這條海峽仍然關閉，也看不出有任何明確方案能迫使它重新開放。

不過，這場戰爭對習近平同樣棘手。儘管中國有全球雄心，但面對伊朗這個政治夥伴與關鍵供應國，習近平既無力也不願出手相助，對於如何恢復對中國至關重要的石油與天然氣運輸，北京也沒有提出方案。

結果是，這場峰會變得相當罕見。全球兩大超級強權都急於展示自身主導地位，卻都深陷困局，也不確定伊朗衝突將如何影響彼此在軍事、經濟與科技主導權上的競爭。

因此，這場峰會的目標已大幅縮小。儀隊與慶祝活動仍將照常登場，川普也將帶著十幾位美國最具影響力的企業高層同行，包括特斯拉與SpaceX的馬斯克（Elon Musk）、即將退休的蘋果執行長庫克（Tim Cook），以及花旗、貝萊德、黑石、波音與高盛等企業高層。

但外界原先期待，川普終於會開始處理那些可能把美中兩國推向新冷戰競爭的更大問題，如今這些希望正迅速消退。伊朗戰爭已占據白宮幾乎所有注意力，除了貿易與其他經濟議題，事前可供準備的事項寥寥無幾。